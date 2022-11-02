В Атырау за подстрекательство к даче взятки экс-полицейский заплатит штраф в 18 миллионов тенге

Фото: Depositphotos

Атырау. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор бывшему сотруднику патрульной полиции департамента полиции Атырауской области, обвинявшемуся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве, сообщили в пресс-службе областного суда.

Полицейский получил от гражданина Узбекистана 600 тысяч тенге, пообещав забрать его документы из отдела миграционной службы. Сказал, что передаст деньги "начальникам", но оставил у себя", - информирует "Акжайык".

Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, скрытыми видеозаписями.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Подсудимый и защитник, не согласившись с предъявленным обвинением, просили оправдательного приговора.

Суд признал полицейского виновным и приговорил к штрафу в 30-кратном размере суммы взятки - 18 000 000 тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и лишением звания "старший лейтенант".

Суд признал смягчающим обстоятельством отсутствие судимости, отягчающим обстоятельством - нарушение принятой присяги", - заявили в пресс-службе областного суда.