18.01.2023, 17:13 25566
Крупная партия наркотиков и оружие изъяты в Алматы
Фото: Polisia.kz.
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Алматы. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 52-летний горожанин задержан за хранение наркотиков в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, в квартире 52-летнего гражданина полицейские обнаружили спецсредства, предназначенные для скрытой съемки и прослушки, травматический пистолет ОСА, пневматический автомат и 6 видов различных ножей, имеющих признаки холодного оружия.
При обыске в квартире подозреваемого было обнаружено и изъято около более 2 килограммов вещества коричневого цвета со специфическим запахом, а также полиэтиленовый пакет с веществом в виде семян коричневого цвета со специфическим запахом. Предположительно, речь идет о наркотическом средстве "гашиш" и семенах конопли", - проинформировал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По факту наркопреступления и хранения оружия зарегистрировано досудебное расследование. Во время следствия будет учитываться и прежняя судимость фигуранта.
Сейчас следствие выясняет, откуда подозреваемый получил зелье и для чего хранил. Вместе с тем будет установлена цель хранения оружия и специальных технических средств", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что при обыске автомобиля в Кызылорде нашли 165 свертков синтетических наркотиков.
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18.01.2023, 21:16 18286
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 6 января в Талдыкоргане специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего подозреваемого в развращении малолетней дочери, сообщает Polisia.kz.
Расследование было начато в августе 2022 года по статье 121, часть 4, УК РК "Насильственные действия сексуального характера" согласно заявлению местной жительницы. Женщина обвинила мужа в сексуальном насилии своей 11-летней дочери.
Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание в учреждениях пенитенциарной системы. В рамках расследования была собрана доказательная база, проведен ряд экспертиз, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В итоге составлен обвинительный акт с направлением дела в суд", - сообщил заместитель начальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.
Суд признал талдыкорганца виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в исправительном учреждении максимальной безопасности. Приговор пока не вступил в законную силу.
Житель Павлодарской области получил 15 лет за изнасилование ребенка.
Акмолинец получил 16 лет тюрьмы за неоднократное изнасилование своей дочери.
Насильник пятилетней девочки приговорен к двадцати годам колонии в Актау.
18.01.2023, 19:57 20151
В Алматинской области задержали группу вымогателей
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - 9 сентября в УБОП ДП Алматинской области поступила информация о неизвестных, которые, угрожая применением насилия, требовали у предпринимателя из Талгара деньги и дорогой автомобиль, сообщает Polisia.kz.
Уголовное дело по заявлению предпринимателя зарегистрировано в ЕРДР УП Талгарского района по статье 194, часть 2, пункт 2, УК РК "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП с участием бойцов спецподразделения при получении денег задержали пятерых граждан в возрасте от 20 до 23 лет. Все они жители Алматы и Алматинской области.
Они водворены в ИВС УП Талгарского района. В настоящее время проверяется причастность подозреваемых лиц к другим аналогичным преступлениям.
Ход расследования по уголовному делу взят под контроль руководством областного департамента.
18.01.2023, 12:19 31796
Депутат заявил о волоките и бездействии правоохранительных органов при расследовании интернет-мошенничеств
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Астана. 18 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Юрий Ли в депутатском запросе рассказал о затягивании и приостановлении правоохранительными органами расследований уголовных дел по фактам мошенничества, совершенного посредством интернета и телефонной связи.
Депутат напомнил, что в прошлом году в ответе на депутатский запрос по поводу расследования преступлений, связанных с интернет-мошенничествами, правоохранительные органы сообщали о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в сфере противодействия мошенничествам 72 должностных лиц полиции (22 следователя, 50 руководителей), и это только за первое полугодие 2022 года.
Министр внутренних дел заверил, что ответственным подразделениям "поручено обеспечить проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления". Генеральный прокурор на тот момент поставил "точку", авторитетно сказав, что "противодействие интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам продолжается и находится на особом контроле", - рассказал в своем депзапросе мажилисмен.
Однако, по его словам, по упомянутым уголовным делам производства до сих пор приостановлены.
Хуже того, по ряду дел уже известны лица, обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые дропперы), однако они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка. К нашему глубокому сожалению, на этом безобразие не заканчивается, так как есть уголовные дела, по которым даже не отправлены запросы в банки для установления данных по транзакциям похищенных денег, а также не проведены самые неотложные действия по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса", - заявил Юрий Ли.
Депутат выразил возмущение бездействием сотрудников полиции по уголовным делам ряда потерпевших, где давно установлены дропперы. По словам депутата, "они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах".
Отдельно обращаем внимание на то, что после неоднократных жалоб и депутатского запроса был заменен следователь по уголовному делу, где новый следователь, приняв дело к производству, прервала сроки расследования более четырех месяцев назад и никаких следственных действий не предпринимает, но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы "постить" фото-, видеоконтент в "ТикТоке", - сказал он.
По другому уголовному делу, продолжил спикер, бывший следователь стал фигурантом уголовного дела за кражу путем незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий.
Якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе. Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает", - заявил Юрий Ли.
По его словам, общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет 93 554 778 тенге, и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.
Согласно данным МВД РК, с января 2018 года по август 2022 года было зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам, из них:
• 7707 дел, или 12,6%, расследованы и направлены в суд;
• по 47 003 делам, или 77%, даже не установлены личности мошенников.
При грубом подсчете из десяти уголовных дел по интернет-хищениям в восьми преступники не найдены.
За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств, от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на август месяц 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.
На основании изложенного депутат считает необходимым:
1) Генеральной прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами, производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования;
2) Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики, при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам, включая вопросы, по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса "дропперов" с подозреваемых на свидетелей, особенно тех, по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, и по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников.
17.01.2023, 21:36 91236
Житель Актобе осужден за пропаганду терроризма
Решением суда он признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы
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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В законную силу вступил обвинительный приговор суда № 2 Актобе в отношении гражданина Б., 1996 года рождения, сообщает Антитеррористический центр РК.
В рамках уголовного дела установлено, что Б. посредством мессенджеров распространял материалы террористического характера, навязывал окружению деструктивные религиозные взгляды.
Решением суда житель Актобе признан виновным и осужден к 6 годам лишения свободы по статье 256 Уголовного кодекса РК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма).
17.01.2023, 20:24 94221
В Актюбинской области полицейские изъяли более тысячи рогов сайги
Фото: Polisia.kz
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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 15 января, сотрудники Байганинского РОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ДКНБ при выезде из поселка Ногайты Байганинского района остановили Ford Galaxy под управлением 30-летнего жителя ЗКО, сообщает Polisia.kz.
В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены три мешка, в которых находились 416 рогов сайги.
Позже в тот же день была задержана другая группа. При выезде из поселка Карауылкелды Байганинского района была остановлена автомашина Toyota Crown под управлением 35-летнего жителя ЗКО. В авто находились двое его знакомых. В ходе досмотра салона автомашины на заднем сиденье обнаружены шесть коробок с 643 рогами сайги.
По данным фактам начаты досудебные расследования по статье 339, часть 1-1, УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".
17.01.2023, 19:36 95686
В Актобе осудили членов ОПГ по делу финпирамиды
Фото: Depositphotos
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Актобе. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 17 января, суд рассмотрел уголовное дело в отношении граждан А., А., Т., К., Б. и К. по обвинению в создании и руководстве финансовыми пирамидами в составе организованной преступной группы по статье 217, часть 3, пункты 1, 2, статье 262, части 1, 2, УК РК.
Как сообщает пресс-служба суда № 2 Актобе, А. создал и руководил организованной группой, а также создал и руководил финансовой пирамидой ТОО "Выгодный Депозит", то есть организацией по извлечению дохода от привлечения денег физических и юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения ранее обратившихся вкладчиков за счет денежных взносов вкладчиков, обратившихся позже, совершенное преступной группой, в особо крупном размере с 30 ноября 2019 года по 28 февраля 2020 года, в составе которой принимали участие А., Т., К., Б., К.
Уголовное дело рассмотрено по пунктам 1 и 2 части 3 статьи 217 (Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой) и части 1 и 2 статьи 262 (Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них) УК РК. Перед судом предстали шесть человек, дело состоит из 840 томов.
Нанесенный в результате деятельности финпирамиды ущерб превысил 4 млрд тенге, потерпевшими признаны 764 человека. Уголовные правонарушения совершены в трех областях Казахстана.
А. назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. В его действиях признан рецидив преступлений, местом отбытия наказания назначено учреждение уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.
А., Т., К., Б., К. каждому восемь лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговором суда гражданские иски потерпевших удовлетворены", - сообщили в суде.
17.01.2023, 18:53 97661
В отношении АО "НК "КазАвтоЖол" возбуждено уголовное дело
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области в отношении лиц, ответственных за эксплуатацию дорог и обеспечение безопасности дорожного движения, начато досудебное расследование по части 3 статьи 353 УК РК "Нарушение действующих на транспорте правил, повлекшее по неосторожности смерть человека", сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура намерена привлечь к ответственности сотрудников, по чьей вине на 165-м км республиканской трассы Алматы - Шелек - Хоргос в результате ДТП погиб один человек.
Основной причиной аварии является гололед и несвоевременная очистка дорожного покрытия АО "НК "КазАвтоЖол".
В соответствии со статьей 19 Закона РК "Об автомобильных дорогах", дорожный орган и управляющие автомобильными дорогами несут ответственность за содержание обслуживаемых автомобильных дорог и сооружений на них в состоянии, обеспечивающем бесперебойный и безопасный проезд транспортных средств", - сообщили в надзорном органе.
Расследованием дела занимается следственное управление департамента полиции Алматинской области. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на обеспечение всесторонности, полноты и объективности исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.
Напомним, план развития АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" на 2023-2032 годы утвержден правительством. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов. В последующие 10 лет планируется принять меры по повышению качества строительства и содержания дорожной сети.
17.01.2023, 18:29 85831
Бивни мамонта и рога шерстистого носорога: столичный музей пополнили новые экспонаты
Уникальные палеонтологические находки были изъяты год назад в результате громкой спецоперации АФМ, проведенной в аэропорту Астаны
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Музей Астаны пополнили новые уникальные палеонтологические экспонаты: бивни мамонта и рога шерстистого носорога.
152 бивня мамонта и 21 рог шерстистого носорога были изъяты год назад в результате громкой спецоперации, проведенной Агентством по финансовому мониторингу в столичном аэропорту. Эксперты оценили изъятые артефакты в 1 миллиард тенге.
Их обнаружили у россиянина. Он пытался провезти в Китай свыше 5 тонн бивней мамонта и рогов шерстистого носорога. Контрабандиста приговорили к 4,5 года лишения свободы", - сообщает АФМ.
В настоящее время уголовное дело закрыто. Палеонтологические материалы переданы для хранения в соответствующих условиях в национальный музей РК. Ценные находки хранятся в специальных фондовых хранилищах. Для них созданы все необходимые условия: от оптимального светового режима до уровня влажности.
По данным специалистов, артефактам свыше 6 миллионов лет. Наиболее сохранившиеся экземпляры будут в ближайшее время представлены в музейной экспозиции.
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