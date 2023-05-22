21.05.2023, 11:37 22756

В центре Уральска убили мужчину

По подозрению в убийстве задержан 19-летний парень
Уральск. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Убийство произошло в районе центрального рынка 19 мая 4.22, сообщает портал "Мой город".

Неизвестный нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 19-летний парень.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье  99, часть 1, "Убийство". Подозреваемый водворен в изолятор управления полиции Уральска.
 
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Теги:УбийствоУральскМужчина

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21.05.2023, 11:55 20881

В Степногорске живодер выбросил собаку из окна пятого этажа  

По факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование
В Степногорске живодер выбросил собаку из окна пятого этажа
Фото: polisia.kz
Кокшетау. 21 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Степногорска выбросил из окна пятого этажа собаку. Животное погибло. Об этом сообщили в Instagram-аккаунте "Степногорск не спит".

Житель 6 43 58 выкинул в нетрезвом состоянии собаку с пятого этажа. Свидетели есть. Заявление принято. Трус из дома не вышел. Собаку прикопал за соседней заброшенной. Следы крови пытались замыть", - говорится в сообщении.


По информации ДП Акмолинской области, по факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").


Это далеко не первый случай жестокого обращения с животными в стране. Недавно в Атырау собаку насадили на арматуру.

В начале мая житель Павлодара в состоянии алкогольного опьянения выбросил щенка из окна третьего этажа. Питомец погиб.

Пост об убийстве животного размещен в соцсетях. По словам автора, живодер подобрал щенка в подъезде своего дома. Затем выбросил из окна третьего этажа на глазах у детей, находившихся во дворе.

14 мая в Алматы состоялся санкционированный общереспубликанский митинг по саботированию и неисполнению местными властями закона об ответственном обращении с животными, собравший около 500 жителей. Заявку на митинг подали 9 городов Казахстана: Караганда, Шымкент, Атырау, Павлодар, Петропавловск, Тараз, Алматы, Актау, Актобе, однако показательно, что разрешение на его проведение получили только три последних. В остальных городах в выбранный день были проведены экстренные "строительные работы".

С марта прошлого года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним. В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.

Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".

ЭОС: Преступления против живой природы и экологии.
 
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Теги:ОкноСобакаживодеры
20.05.2023, 19:35 41121

В Кызылорде задержали участников массовой драки  

Начато расследование по статье УК РК "Хулиганство"
Кызылорда. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде задержаны 12 участников массовой драки, произошедшей в центре города в ночь на 20 мая.


В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей с сообщением о групповой драке. Выяснилось, что гулявшие две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках, сообщает Polisia.kz.

По данным полиции, в потасовке участвовали 12 жителей областного центра в возрасте 25-30 лет.

Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний.

По факту начато расследование по статье УК РК "Хулиганство".

Ранее в Кызылорде произошла драка с применением оружия.
 
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Теги:ЗадержаниедракаКызылорда
20.05.2023, 17:25 45251

Тело 14-летней девочки обнаружено в котловане с водой на севере Казахстана

Расследование ведется по статье УК РК "Доведение до самоубийства"
Тело 14-летней девочки обнаружено в котловане с водой на севере Казахстана
Фото: ДП СКО
Петропавловск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Тело восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в котловане с водой близ села Жанажол в Северо-Казахстанской области, сообщает департамент полиции региона.

19 мая жительница села Жанажол заявила в полицию, что ее 14-летняя племянница ранним утром ушла из дома в неизвестном направлении и ее местонахождение неизвестно.

Утром 20 мая в ходе поисковых работы тело пропавшей восьмиклассницы без признаков насильственной смерти обнаружено в воде котлована, расположенного в полутора километрах от села Жанажол.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье УК РК "Доведение до самоубийства".

Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы. Идут следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное исследование всех обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение",- сказано в сообщении полиции.

 
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Теги:ТелоШкольницакотлован
20.05.2023, 13:54 48621

Житель Жетісу несколько раз пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру друга

23-летний подозреваемый задержан
Житель Жетісу несколько раз пытался изнасиловать несовершеннолетнюю сестру друга
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 23-летний подозреваемый в неоднократных попытках изнасилования шестиклассницы задержан в области Жетісу.

В соцсетях распространился видео ролик, на котором жителя станции Достык допрашивают родственники потерпевшей девочки, которую он несколько раз пытался изнасиловать.

В течение 3-4 месяцев знакомый семьи, друг моего брата, делал попытки изнасилования в отношении маленькой девочки, которая учится в шестом классе. Об этом мы узнали только позавчера. Девочка, узнала что родители уедут в Алматы, но боясь, что история повторится, решила рассказать об этом своей маме. Мама девочки обратилась в соответствующие органы", - говорится в публикации.


При этом отмечается, что у извращенца есть жена и дети.

В полиции области Жетісу прокомментировали данный инцидент. По указанному факту проводится досудебное расследование, предусмотренное статьей УК РК "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего лица".

В качестве подозреваемого в материалах дела выступает 23-летний житель станции Достык, задержанный и доставленный для дачи показаний в Алакольскую районную полицию. Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента", - сказано в сообщении ДП.


Ранее сообщалось, что в Туркестанской области задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.
 
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Теги:изнасилованиеШкольницапопытка
20.05.2023, 10:55 53206

Три с половиной года тюрьмы получил полицейский за укрытие нелегалов в ВКО

Помощник участкового инспектора получил взятку в 100 тысяч за сокрытие информации о нелегалах
Усть-Каменогорск. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Помощник участкового инспектора получил взятку в 100 тысяч тенге за сокрытие информации от органов миграционной службы о нелегальных мигрантах, сообщает пресс-служба суда № 2  Усть-Каменогорска.

По материалам суда, будучи помощником участкового инспектора, подсудимый получил взятку в сумме 100 000 тенге за неинформирование соответствующим рапортом органов миграционной службы о выявленных фактах непроживания граждан Республики Узбекистан по адресу временной регистрации в Республике Казахстан.

Вина подсудимого была полностью доказана.

При этом сам подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признал.

С учетом характера, степени тяжести и общественной опасности совершенного преступления суд назначил Н. наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - говорится в сообщении пресс-службы суда.


Также осужденный лишен специального звания "лейтенант полиции".

Приговор не вступил в законную силу.
 
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Теги:СудПолицейскийНелегалы
20.05.2023, 10:44 53916

Разыскиваемый Интерполом иностранец задержан в Алматы

Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств
Алматы. 20 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Иностранец, разыскиваемый правоохранительными органами Франции, задержан в Алматы.

Речь идет о подданном одного из соседних государств, которого, как установлено, разыскивали правоохранительные органы Франции. 32-летнему гражданину инкриминируют мошенничество в особо крупном размере, создание ОПГ и отмывание денежных средств, сообщает Polisia.kz.

Разыскиваемого задержали сотрудники миграционной службы, а также криминальной полиции Алматы.

Задержанный водворен в изолятор временного содержании ДП.
 
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Теги:ИнтерполЗадержаниеАлматы
19.05.2023, 19:07 68686

В Туркестанской области выявили более 150 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой ГСМ

Полицейские области проверили в общей сложности 710 грузовых автомобилей
В Туркестанской области выявили более 150 правонарушений, связанных с незаконной перевозкой ГСМ
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области с 15 мая проходят рейдовые мероприятия по недопущению вывоза ГСМ за пределы страны, а также выявлению переоборудованных транспортных средств без соответствующего разрешения, сообщает Polisia.kz.

По итогам четырех дней отработок в этом направлении полицейскими области проверено в общей сложности 710 грузовых автомобилей. В результате выявлено 153 факта установки дополнительных топливных баков на автотранспорт, не отвечающих установленным требованиям.

В отношении 63 водителей грузовых автомобилей составлен административный протокол по части 7 статьи 590 КоАП РК "Управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения". А по части 5 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортного средства" к 85 правонарушителям приняты административные меры.

Кроме того, по части 8 статьи 590 КоАП РК "Непрохождение предрейсового технического осмотра" составлены адмпротоколы на 5 грузовых автомашин, а на штрафстоянку водворены 12 грузовых автомобилей.
 
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Теги:НарушенияГСМвыявление
19.05.2023, 18:48 60826

В Актобе задержана группа вымогателей  

У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи
Актобе. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудникам полиции поступила информация о том, что преступная группа занимается вымогательством на территории Актюбинской области, сообщает пресс-служба МВД РК.

Установлено, что задержанные вымогали крупную денежную сумму у предпринимателя, а также требовали переоформить на них автомашину "Тойота Камри".

16 мая в ходе проведения оперативных мероприятий полицейские задержали четверых жителей Актюбинской области. У задержанных изъято два травматических пистолета с патронами и ножи.

Начато досудебное расследование по статье 194, часть 3, УК РК "Вымогательство". Задержанные водворены в ИВС.


В конце апреля в Акмолинской области задержан подозреваемый в вымогательстве местный житель, который заставлял жителя Кокшетау оформлять кредиты на свое имя.

В марте преступная группа, занимавшаяся вымогательством, была задержана в Актюбинской области. Установлено, что подозреваемые неоднократно вымогали 2 млн тенге у предпринимателя.
 
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Теги:ЗадержаниеВымогательствоГруппа

 

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