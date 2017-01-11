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Акмолинские полицейские прошли 15 километров по следам украденной лошади10.01.2017
Криминал  20:45

Кокшетау. 10 января. Kazakhstan Today - Акмолинские полицейские прошли 15 километров по следам украденной лошади, сообщили в пресс-службе ДВД региона.

По информации пресс-службы, 9 января в дежурную часть Есильского РОВД с заявлением обратился 50-летний житель поселка Свободный. По словам сельчанина, ночью неизвестные лица пробрались в хозяйственные постройки, где находился домашний скот, и похитили лошадь. Ущерб хозяин оценил в 350 000 тенге, передает Kazakhstan Today.

Выехавшая в поселок следственно-оперативная группа произвела осмотр места происшествия. Здесь на снегу были обнаружены следы похищенного животного, которые вели в сторону соседнего населенного пункта, расположенного в 15 километрах, рассказали в полиции.

Как отметили в пресс-службе, следы вывели оперативников на подозреваемого, который увел похищенную лошадь в поселок Иглик и пытался продать мяснику. Полицейские помешали задуманному и вернули лошадь законному владельцу.

"Как оказалось, 24-летний подозреваемый также проживает в поселке Свободный, работает разнорабочим и заведомо знал, что его односельчанин держит лошадей. В ночь на 9 января молодой человек, воспользовавшись монтировкой, пробрался в сарай потерпевшего и, выбрав самую крупную лошадь, увел ее в соседнюю деревню, где надеялся продать. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража)", - проинформировали в ДВД.
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