Более 300 воров-зеркальщиков задержали в Алматы

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Более 300 воров-зеркальщиков задержали в Алматы25.12.2018
Криминал  09:45

Алматы. 25 декабря. Kazakhstan Today - По данным криминальной полиции Алматы, в городе в 2,5 раза сократилось количество краж боковых зеркал автомобилей. За подобные кражи задержаны 344 человека, передает Kazakhstan Today.

"Принятыми профилактическими мерами за 11 месяцев 2018 года количество краж чужого имущества снизилось на 2,9%. Всего за совершение краж чужого имущества задержано 6 тыс. 213 человек. Пресечена преступная деятельность 104 групп, занимающихся кражами чужого имущества, в том числе квартирными - 24 группы, кражами с автомашин - 28 и другими видами краж чужого имущества - 46 групп", - проинформировал начальник управления криминальной полиции Департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

Один из автоворов был задержан полицейскими накануне днем. 37-летний злоумышленник в микрорайоне Алгабас пытался похитить зеркала с автомашины марки "Ниссан Цефиро". Однако его план не увенчался успехом: любитель легкой наживы задержан по горячим следам, сообщили в пресс-службе городского ДП.
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