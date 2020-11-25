В ЗКО пресечена попытка вывоза COVID-тестов на сумму 5 млн тенге

Уральск. 24 ноября. Kazakhstan Today - В автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресечена попытка вывоза тестов на коронавирус на сумму 5 074 480 тыс. тенге, передает Kazakhstan Today.

22 ноября 2020 года пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области пресечена попытка вывоза из РК 1000 тестов для определения коронавируса (SARSCOV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT)", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности РК.

По информации ведомства, предварительная стоимость задержанного груза 5 074 480 тыс. тенге. Груз передан в департамент госдоходов региона.

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