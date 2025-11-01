Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств  

Рассказать друзьям

Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя города Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.





По факту убийства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.





В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.





К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.





Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.





Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.





В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.





На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.



