Глава райотдела лесного хозяйства в Алматинской области брал взятки за покровительство при скупке и хранении рыбы (ВИДЕО)

Талдыкорган. 12 ноября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой совместно с департаментом Комитета национальной безопасности по Алматинской области выявлены факты взяточничества в сфере лесного хозяйства и животного мира, передает Kazakhstan Today.

В частности, начато досудебное расследование в отношении начальника РГУ "Каратальский отдел лесного хозяйства и животного мира", подозреваемого в неоднократном получении взяток в общей сумме 129 тыс. тенге (бытовая коррупция) от гражданина за оказание покровительства в скупке, хранении, перевозке рыбных ресурсов на водоемах озера Балхаш, включающих в себя водоохранные полосы и зоны санитарной охраны, сообщила пресс-служба Агентства РК по противодействию коррупции.





В совершении аналогичного преступления изобличен ведущий специалист - государственный инспектор Капшагайского отдела лесного хозяйства и животного мира. Он подозревается в получении взяток на системной основе в общей сумме 150 тыс. тенге за общее покровительство и незаконный лов запрещенными методами рыбы, а также в запрещенных местах на Капшагайском водохранилище.

Досудебные расследования продолжаются. Окончательные решения с определением степени вины подозреваемых будут вынесены судом.

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