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Руководителя Западного регионального филиала "Охотзоопрома" оштрафовали за взятки от подчиненных

22.08.2019, 10:29 13528
Уральск. 22 августа. Kazakhstan Today - Руководителя Западного регионального филиала предприятия "Охотзоопром" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК осудили за получение взяток от подчиненных, передает Kazakhstan Today.
 

Департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области ранее окончено досудебное расследование в отношении руководителя Западного регионального филиала РГКП "ПО" Охотзоопром" Саматова Д. Саматов на системной основе получал взятки от подчиненных за общее покровительство по службе", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
20 августа текущего года приговором Уральского городского суда Саматов осужден к штрафу в размере 5 млн тенге. Он пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе.
 
Напомним, ранее директора лесного хозяйства "Кызылжарское" осудили на шесть лет за получение взяток в сумме 1 млн 231 тыс. тенге от индивидуальных предпринимателей за выдачу разрешения на вырубку и вывоз древесины.
 
Директор Костанайского филиала АО "Казахстан темир жолы - Грузовые перевозки", его заместитель и заместитель начальника станции Костанай осуждены за системное получение взяток от предпринимателей.
 
 

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