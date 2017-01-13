Граждане Казахстана и России организовали незаконную миграцию граждан Афганистана в Евросоюз

Атырау. 12 января. Kazakhstan Today - В Атырау осуждены граждане Казахстана и России за организацию незаконной миграции граждан Афганистана в Евросоюз, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области.

Как сообщили в суде, 5 граждан Казахстана и России организовали канал незаконной миграции. Они транспортировали граждан Исламской Республики Афганистан транзитом через Казахстан, дальше в Россию и в страны Европейского союза, по так называемому "Северному маршруту" - через Российско-Финляндскую границу в Мурманской области с октября 2015 года по март 2016 года, передает Kazakhstan Today.

"Как выявило ДКНБ Атырауской области, мигрантов перевозили по строго разработанному плану, и обязанности у всех членов преступной группы были строго распределены. Специально для перемещения мигрантов через границу был нанят таксист, который доставлял их до казахстанско-российской границы. Главой преступной группы был Р.Ж. вместе с неустановленными лицами - гражданами Российской Федерации и Исламской Республики Афганистан", - пояснили в пресс-службе.

Приговором суда четверо подсудимых признаны виновными по статье 264 (Создание транснациональной организованной группы) и статье 394 (Организация незаконной миграции) УК Республики Казахстан.

Как уточнили в пресс-службе, подсудимому Р.Ж. назначено наказание 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, другим подсудимым А.Т., К.К., О.М. - по 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества колонии общего режима.

Еще один фигурант в роли таксиста А.Б. за организацию незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору приговорен к трем годам ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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