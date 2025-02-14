Искали жертв через соцсети и грабили: группу вымогателей задержали в Алматинской области
В полицию доставлены семь человек
Фото: Polisia.kz
Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Группу вымогателей задержали сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью на территории Талгарского района Алматинской области, сообщает Polisia.kz.
Организатором преступной схемы является 19-летний житель поселка Кайназар. Он вместе с сообщниками искал жертв через социальные сети. Для этого 17-летняя участница группы знакомилась с потенциальной жертвой и предлагала встретиться. На встрече девушка вела себя непринужденно, создавая иллюзию заинтересованности. Однако вскоре появлялась группа молодых людей, представлявшихся ее старшими братьями. Они под ложным предлогом полового контакта, вымогали у жертв денежные средства. Применяя насилие, преступники забирали ценные вещи, документы и требовали перевести крупные суммы", - сообщили в полиции.
В частности, 6 февраля жертвой банды стал 24-летний житель Алматы. У него силой отняли личные документы, документы на автомобиль, а также потребовали перевести 100 тысяч тенге. Впоследствии злоумышленники продолжили вымогать у него 1,4 млн тенге.
В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники УБОП задержали всех участников группы. В отношении них возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. В полицию доставлены семь человек, четверо из которых, являющиеся основными фигурантами, водворены в изолятор временного содержания. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств преступлений и возможных других пострадавших", - говорится в сообщении.
Ранее в Алматы задержали подозреваемого в вооруженном нападении на семейную пару. В 2023 году два преступника в масках ворвались в дом к сельчанке и ограбили на 22 млн тенге, а в 2022 году в Шымкенте грабитель, угрожая кассиру ножом и кастетом, ограбил АЗС.
Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш заявил журналисту Kazakhstan Today, что проявление и интенсивность уличной преступности напрямую связаны с перенаселением крупных городов Казахстана.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В частности, в декабре в Алматы убили 20-летнего мужчину. В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
Еще один резонансный инцидент произошел в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы. Тогда на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. В конце года суд вынесприговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом"Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.