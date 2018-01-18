К семи годам колонии приговорили блогера в Восточном Казахстане за вымогательство

Усть-Каменогорск. 18 января. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области известного блогера Рината Халикова осудили на семь лет лишения свободы за вымогательство денег у экс-депутата, передает Kazakhstan Today.

В Усть-Каменогорске в ускоренном режиме прошел суд над известным блогером Ринатом Халиковым, который, по версии следствия, вымогал 30 тысяч долларов и трехкомнатную квартиру у экс-депутата и предпринимателя Ержана Скакова. В случае отказа Халиков угрожал Скакову распространением порочащей информации, сообщает портал AltayNews .

"Экс-депутата в изнасиловании обвинила 19-летняя Елена Иванова. Было заведено уголовное дело, которое позже закрыли, после чего девушка обращалась к президенту РК с просьбой возобновить расследование. Видимо, блогер решил воспользоваться неоднозначной ситуацией. Он был задержан в октябре 2017 года сотрудниками полиции при получении денег от Скакова", - напоминает издание.

Суд признал Халикова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с конфискацией имущества, добытого преступным путем. Кроме того, с Халикова взыщут 1 млн 20 тыс. тенге материального ущерба в пользу потерпевшего. Денежные средства в сумме 30 тысяч долларов после вступления приговора в силу будут переданы Скакову.

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