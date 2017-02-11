Казахстанского актера осудили на 11 лет за убийство

Талдыкорган. 10 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанского актера телесериалов Нуржана Тойлыбаева осудили на 11 лет за убийство, сообщили в пресс-службе Алматинского областного суда.
По информации пресс-службы, дело об убийстве жителя Жамбылского района рассмотрено с участием присяжных заседателей, передает Kazakhstan Today.
"Согласно материалам дела, 10 сентября 2016 года в кафе между Н. Тойлыбаевым и потерпевшим А. произошла ссора и на почве личных неприязненных отношений. Н. Тойлыбаев нанес удар кочергой по голове потерпевшего. От нанесенного удара потерпевший скончался в ЦРБ Узынагаша", - рассказали в суде.
Вердиктом присяжных заседателей Тойлыбаев признан виновным по части 1 статьи 99 УК РК, ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Этим же приговором суд взыскал с осужденного в пользу родственницы убитого моральный вред в размере 2 млн тенге, уточнили в пресс-службе.
Приговор не вступил в законную силу.
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