Многодетная мать и бывший чиновник совершили более 70 мошенничеств в Туркестане

Туркестан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Следователи управления полиции Туркестан направили в суд многотомное уголовное дело в отношении матери восьмерых детей и бывшего госслужащего, подозреваемых в серии мошенничеств на несколько миллионов тенге.

На сегодня 19 томов уголовных дел следователи направили в суд для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе ДП.

В декабре прошлого года в полицию поступили десятки заявлений от жителей областного центра о том, что они стали жертвами мошенницы, которая обманным путем выманила у них деньги. Данные факты зарегистрировали по статье УК РК "Мошенничество". Как рассказали потерпевшие, женщина входила к ним в доверие, предлагая за вознаграждение помощь в получении госсубсидий", - уточнили в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую - безработную мать восьми детей. Самая старшая из детей уже вышла замуж, а самому маленькому едва исполнилось 2 года. Как призналась многодетная мать, данные преступления она совершила вместе с местным жителем, который работал в одном из государственных учреждений.

Подозреваемый находится под стражей, а многодетная мать под подпиской о невыезде".

В настоявшее время следствием установлена причастность задержанных к более 70 фактам мошенничества. Уголовные дела вместе с обвинительным актом уже находятся на рассмотрении в суде. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил сумму около 10 000 000 тенге.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства