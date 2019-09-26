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Многодетная мать и бывший чиновник совершили более 70 мошенничеств в Туркестане

25.09.2019, 13:40 7318
Туркестан. 23 сентября. Kazakhstan Today - Следователи управления полиции Туркестан направили в суд многотомное уголовное дело в отношении матери восьмерых детей и бывшего госслужащего, подозреваемых в серии мошенничеств на несколько миллионов тенге. 
 
На сегодня 19 томов уголовных дел следователи направили в суд для принятия процессуального решения, сообщили в пресс-службе ДП.
 

В декабре прошлого года в полицию поступили десятки заявлений от жителей областного центра о том, что они стали жертвами мошенницы, которая обманным путем выманила у них деньги. Данные факты зарегистрировали по статье УК РК "Мошенничество". Как рассказали потерпевшие, женщина входила к ним в доверие, предлагая за вознаграждение помощь в получении госсубсидий", - уточнили в полиции.

 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую - безработную мать восьми детей. Самая старшая из детей уже вышла замуж, а самому маленькому едва исполнилось 2 года. Как призналась многодетная мать, данные преступления она совершила вместе с местным жителем, который работал в одном из государственных учреждений.
 
 
Подозреваемый находится под стражей, а многодетная мать под подпиской о невыезде".
 
В настоявшее время следствием установлена причастность задержанных к более 70 фактам мошенничества. Уголовные дела вместе с обвинительным актом уже находятся на рассмотрении в суде. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил сумму около 10 000 000 тенге.
 
Кроме того, в производстве следователей находятся уголовные дела еще по 10 фактам мошенничеств, совершенных данной преступной группой.
 

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