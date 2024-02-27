МВД пресекло деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом наркотиков  

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Талдыкорган. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор акиму Коксуского сельского округа Алие Бахтияровой, сбившей на своем авто подростка, вынесли в Ескельдинском районном суде Жетысуской области.





Бахтиярову обвиняли в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Трагедия произошла 2 ноября 2023 года около 20.00 в селе Бигаш Ескельдинского района.





Подсудимая, управляя машиной, сбила несовершеннолетнего Т., который переходил улицу. От полученных травм ребенок скончался на месте.





Аким вину признала полностью, раскаялась. Мать и отец потерпевшего ее простили, указав, что моральный и материальный вред полностью возмещен. Они просили не лишать ее свободы.





Суд признал Б. виновной в совершении преступления и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением статьи 63 УК условно, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 5 лет.





Приговор не вступил в законную силу.