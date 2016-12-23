Астана. 23 декабря. Kazakhstan Today - Несколько осужденных по делу Тулешова попали под амнистию, сообщила пресс-служба Военного суда РК.

По информации пресс-службы, апелляционная инстанция Военного суда рассмотрела уголовное дело в отношении Тулешова и других лиц. Дело поступило в апелляционную инстанцию по жалобам осужденных Бахтыбаева, Колтакова, Жумина и Пернебаева, а также адвокатов в интересах осужденных Тулешова, Бахтыбаева, Доскалиева и Пернебаева, передает Kazakhstan Today.

Постановлением апелляционной судебной коллегии от 22 декабря осужденным Жумину Б.С. и Пернебаеву К.К., на основании статьи 4, пункт 2, закона РК "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан", наказание сокращено на одну четвертую неотбытую часть срока.

Осужденный Искаков К.А., на основании статьи 2, пункт 3, подпункт 2 закона РК "Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан" освобожден от отбытия наказания.

В остальной части приговор суда оставлен без изменения, проинформировали в пресс-службе.

Напомним, что приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 7 ноября 2016 года 24 подсудимых были признаны виновными по инкриминируемым им деяниям и осуждены к различным мерам наказания.

В частности, бывший глава ТОО "Шымкентпиво" Тохтар Тулешов приговорен к 21 году лишения свободы за попытку госпереворота и ряду других реступлений.

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