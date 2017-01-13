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Незаконный мини-цех по переработке золотосодержащей руды ликвидировали в Степногорске12.01.2017
Криминал  12:28

Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - В Степногорске полицейские ликвидировали мини-цех по переработке золотосодержащей руды, сообщила пресс-служба ДВД Акмолинской области.

11 января в поселке Аксу в хозпостройках одного из местных жителей оперативниками был изъят цех по переработке золотосодержащего материала, в том числе дробильные аппараты, электродвигатели и моющие приспособления. Стражи порядка установили и владельца оборудования, им оказался 33-летний местный житель, передает Kazakhstan Today.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Самовольное пользование недрами". Согласно санкции статьи, мужчине грозит штраф в размере до 500 МРП, а это порядка 1 млн 134 тыс. 500 тенге, либо арест на срок до 90 суток.

В полиции отмечают, что работа по противодействию незаконной добыче золотосодержащей руды находится на особом контроле стражей порядка. Только в 2016 году акмолинскими полицейскими задержано более 6500 незаконных старателей, изъято 29 мини-цехов по переработке золотосодержащей руды и свыше 20 тонн золотосодержащей кварцевой руды. Обнаружено 16 незаконных пролазов для спуска на нижние горизонты шахты.

По всем фактам обнаружения и изъятия руды и мини-цехов возбуждены уголовные дела, в том числе более 100 уголовных дел по статье "Самовольное пользование недрами", 6 уголовных дел по статье "Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого незаконным путем".
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