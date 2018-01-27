Одного из фигурантов по делу Бишимбаева освободили из-под стражи

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны Адильхан Шайхисламов освободил из-под стражи соучредителя ТОО "ProjectCityGroup" Армана Комарова, который проходил фигурантом по делу Кувандыка Бишимбаева, передает Kazakhstan Today.

"Суд считает, что имеется достаточно оснований для изменения меры пресечения - задержание под стражей в отношении Комарова под подписку о невыезде", - цитирует Адильхана Шайхисламова Kazpravda.kz .

Также сообщается, что 22 января прокурор, представляя новый обвинительный акт по делу, предъявил Комарову обвинение по части 1 статьи 368 (Посредничество во взяточничестве) Уголовного кодекса РК. За это преступление максимальное наказание - лишение свободы до двух лет.

Ранее Комарова обвиняли по части 4 статьи 367 (Дача взятки) Уголовного кодекса РК.

Напомним, следственные мероприятия отношении бывшего главы МНЭ Куандыка Бишимбаева начались в декабре 2016 года. По данным Нацбюро по противодействию коррупции, экс-министр "задержан по факту неоднократного получения взяток в особо крупном размере - в группе лиц по предварительному сговору". Кроме этого, он подозревается в том, что во время работы председателем правления АО "НУХ "Байтерек" через подведомственную компанию ТОО "Orda Glass" и её подрядную организацию ТОО "Шымкентхиммонтаж" организовал преступную схему по хищению 1 млрд тенге при строительстве завода по производству и обработке листового стекла в Кызылорде.

Кроме Бишимбаева, в деле фигурируют еще 22 человека.

На судебном заседании 22 декабря 2018 года прокуроры зачитали новый обвинительный акт по делу Бишимбаева. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 366 УК РК), в растрате в особо крупном размере (пункт 3 статьи 28 - пункт 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК).

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