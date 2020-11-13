Мошенники продавали казахстанцам фальшивые акции Pepsi, Microsoft, BMW и других крупных компаний

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Актобе. 12 ноября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК выявлен факт организации финансовой пирамиды иностранными гражданами в пяти городах страны, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что организаторы финансовой пирамиды, выдавая себя за представителей иностранной компании Unique finance, предлагали населению инвестировать денежные средства в ценные бумаги крупных международных компаний, таких как Pepsi, Nike, Microsoft, Ford, BMW", - сообщает пресс-служба КФМ МФ РК.

По данным ведомства, вкладчикам было обещано ежемесячное получение прибыли в размере 6% от общей вложенной суммы, а также 5% от суммы вклада нового партнера, при его подписании. При этом минимальный взнос в данную компанию составляет 1000 долларов США.

Но фактически организаторы пирамиды присваивали денежные средства вкладчиков, предоставляя взамен фальшивые акции "брендовых" компаний. Они развернули свою незаконную деятельность в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Уральске", - уточнили в комитете.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой".

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