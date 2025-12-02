01.12.2025, 16:37 36161
Первое уголовное дело за дропперство возбуждено в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса РК за совершение так называемого дропперства, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Казахстана.
Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о "подработке оператором онлайн-платежей", однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег. С сентября на ее карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве "комиссии". Остальные средства переводились на счета злоумышленников", - проинформировали в ГП.
В прокуратуре отметили, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для дропперов, так и для тех, кто организует их деятельность.
В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводятся все необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 сентября 2025 года в Уголовный кодекс введена новая статья 232-1, устанавливающая ответственность за дропперство - незаконное предоставление, передачу или приобретение доступа к банковскому счету, платежному инструменту либо идентификационному средству. Данная статья предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
новости по теме
02.12.2025, 12:41 3071
В Астане блогера задержали после резонансного видео с оскорблениями родителей особенных детей
Возбуждено административное производство
Рассказать друзьям
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане блогера задержали после резонансного видео, содержащее непристойные и оскорбительные высказывания по отношению к родителям особенных детей, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
Возбуждено административное производство. Автор публикации задержана и доставлена в отдел полиции. По факту мелкого хулиганства собраны материалы, которые будут направлены в суд для принятия решения", - заявили в пресс-службе.
Между тем в Семее стендап-блогера арестовали за нецензурную брань во время выступление, сообщает пресс-служба ДП Абайской области.
Видео с мероприятия было распространено в социальных сетях и вызвало широкий общественный резонанс. Полицейские, изучив опубликованную запись, привлекли нарушителя к административной ответственности за использование нецензурной брани в общественном месте. По итогам рассмотрения административного материала суд признал его виновным и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - добавили в ДП.
Ранее участника любительских боев арестовали после скандального видео.
02.12.2025, 12:22 3401
В Атырау уголовное дело завели после избиения ученицы частной школы
Школьница разбила голову, ударившись об унитаз
Рассказать друзьям
Атырау. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау уголовное дело завели после избиения ученицы 11 класс частной школы "Тагылым", сообщает портал "Мой город".
По данным пресс-службы департамента полиции Атырауской области, подозреваемая установлена и она тоже оказалась несовершеннолетней. Ее допросили в присутствии законных представителей.
Выполняется комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств происшествия. За несвоевременное обращение в правоохранительные органы в отношении классного руководителя и директора школы материалы дела направляются в департамент контроля качества в сфере образования по Атырауской области", - сообщили в полиции.
Уточняется, что ученица 11 класса получила травму в туалете, ударившись об унитаз. Девочка получила открытую травму, при этом она сама позвонила родственникам и сказала, что "просто поскользнулась".
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
01.12.2025, 17:07 34846
Мошенница получила 6 лет тюрьмы за продажу фиктивного обучения за рубежом
В суде осужденная своей вины не признала
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны под видом предоставления услуг в сфере образования завладела денежными средствами 52 казахстанцев на общую сумму 152 миллиона тенге, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
Злоумышленница, будучи учредителем образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и размещая рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом предлагала гражданам оформить курсы, обещая гарантированное поступление в европейские вузы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения", - рассказали в Генпрокуратуре.
При этом отмечается, что обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности. К примеру, одной из потерпевших, пожелавшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 миллионов тенге.
Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры с клиентами заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях. В суде она вину не признала", - уточнили в прокуратуре.
Сообщается, что приговором суда виновная осуждена на 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.
01.12.2025, 14:19 40616
На пнувшего ребенка на детской площадке в Алматы агрессора завели уголовное дело
Подозреваемый вмешался в ссору между двумя малолетними
Рассказать друзьям
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали мужчину, который с разбега пнул ребенка на детской площадке.
В соцсети распространилось видео, на котором взрослый мужчина вмешался в конфликт между двумя детьми и с разбега пнул оного из них. От удара мальчик упал на землю.
На инцидент отреагировала уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева.
По факту избиения на детской площадке в Алматы заведено уголовное дело. Вся необходимая помощь будет оказана. Ситуация находится на контроле у регионального уполномоченного по правам ребенка города Алматы", - сообщила омбудсмен в соцсетях.
Ранее сообщалось, что в Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
01.12.2025, 13:34 42106
Рожденных в Казахстане младенцев пытались незаконно вывезти за границу
Рассказать друзьям
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы расследуют дело о незаконной торговле новорожденными, сообщили в департаменте полиции города.
В департаменте полиции Алматы прокомментировали распространившуюся в Сети информацию о задержании в аэропорту Алматы иностранцев, которые пытались вывезти из Казахстана младенцев, рожденных от суррогатной матери.
По данному факту следственным управлением департамента полиции города Алматы расследуется уголовное дело по статье 135 УК РК "Торговля несовершеннолетними". В рамках уголовного дела обеспечиваются требования статьи 24 УПК РК, направленные на полное, объективное и всестороннее исследование всех обстоятельств дела", - сказано в сообщении полиции.
Напомним, две занимавшиеся торговлей людьми ОПГ разоблачили в Казахстане.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
01.12.2025, 12:35 43696
В Алматы уголовные дела возбуждены в отношении журналистки Гульнары Бажкеновой
По месту жительства и работы журналистки проводятся следственные действия
Рассказать друзьям
Алматы. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы уголовные дела возбуждены в отношении журналистки и главного редактора одного из информационно-аналитических порталов Казахстана Гульнары Бажкеновой по фактам неоднократного и умышленного распространения заведомо ложных сведений, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
В рамках следственных действий проводится тщательная проверка доводов заявителей (...) Предварительно установлено, что в одной из публикаций от 2024 года распространены заведомо ложные сведения о якобы задержании сотрудника правоохранительных органов при получении взятки. При этом достоверно установлено, что данный факт не имел место. Таким образом, действиями Б. в обществе сформировано ложное представление о профессиональной деятельности сотрудника, указанного в публикации, нанесен ущерб его деловой репутации. В другой публикации размещены искаженные и недостоверные данные о размере и причинах ущерба в имущественном споре, что привело к введению общественности в заблуждение и нанесло значительный ущерб деловой репутации заявителя", - говорится в сообщении.
Кроме этого, сообщается, что проводится расследование и по другим заявлениям потерпевших, касающимся публикаций прошлых лет, которые также могут содержать ложные и вводящие общественность в заблуждение сведения.
По месту жительства и работы гражданки Б. проводятся следственные действия. Осуществляется изъятие электронных устройств и материалов для установления обстоятельств подготовки и размещения опубликованных заведомо ложных сведений и проверки их происхождения. Следствие продолжается. Все обстоятельства будут установлены в рамках закона", - добавили в пресс-службе.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о задержании министра иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу, бизнесмена Гаджи Гаджиева и высокопоставленных сотрудников КНБ.
В МИД фейковую новость о задержании Нуртлеу расценили как нарушение журналистской этики и действующего законодательства. В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан также опровергли информацию о задержании высокопоставленных сотрудников комитета.
01.12.2025, 10:45 47226
Сотрудники стройкомпании в Астане подозреваются в хищении 7,9 млрд тенге
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом АФМ проводится расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе Qyran, сообщили в пресс-службе АФМ.
В офисе продаж от имени застройщика потенциальным покупателям демонстрировали макеты, технические паспорта, доверенности и справки, подтверждающие якобы право собственности компании на объекты недвижимости. Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что вместо заключения договоров купли-продажи подозреваемые оформляли договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не предоставляющие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналичным путем на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах ТОО данные операции не отражались. В результате похищены средства граждан на сумму более 3,8 млрд тенге", - сообщили в агентстве.
Кроме того, злоумышленники реализовали вторую схему, направленную на хищение денежных средств самой компании-застройщика.
Действуя от имени строительной компании, они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продажи в кассу компании не поступали. От продажи 76 объектов недвижимости участниками схемы похищено 4,1 млрд тенге.
Таким образом, по данным АФМ, общая сумма ущерба гражданам и компании составила 7,9 млрд тенге.
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомашину. В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.
28.11.2025, 16:52 124406
В Павлодарской области раскрыли схему фиктивного трудоустройства беременных женщин
Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге
Рассказать друзьям
Павлодар. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодарской области проводится расследование в отношении группы лиц, организовавшей схему фиктивного трудоустройства беременных женщин, сообщили в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу РК.
Руководитель отдела Государственные центра по выплате пенсий, обладая профессиональными знаниями, для реализации схемы привлекла свою родственницу - бухгалтера, имевшую доступ к электронным цифровым подписям ряда предпринимателей. Используя эти подписи без ведома их владельцев, бухгалтер оформляла фиктивные приказы о приеме на работу, расчетные ведомости и иные документы, создающие видимость законных трудовых отношений", - проинформировали в АФМ.
Как отметили в агентстве, дополнительно привлекались знакомые, которым поручалось искать беременных женщин и убеждать их в законности предлагаемого оформления. На основании фиктивных сведений в уполномоченных органах назначались пособия. Полученные денежные средства впоследствии распределялись между участниками схемы.
В результате от имени 13 индивидуальных предпринимателей более чем 50 беременным женщинам выплачены завышенные пособия до 6 миллионов тенге. Сумма ущерба государству превысила 200 миллионов тенге. С санкции суда наложен арест на 3 автомашины подозреваемых. Расследование продолжается", - рассказали в пресс-службе.
Ранее АФМ выявило факты незаконного начисления пособий и адресной социальной помощи с ущербом в размере 1,2 миллиарда тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
02.12.2025, 09:06Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша 02.12.2025, 10:5015411В 2026 году в Казахстане запустят единый реестр казахстанских товаропроизводителей 02.12.2025, 09:4514946С начала года таможенники Казахстана пресекли 836 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов 02.12.2025, 11:0613201Тарифы на электроэнергию в Казахстане намерены заморозить на семь лет 02.12.2025, 08:46Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз"12431Глава МИД Казахстана принял участие в заседании совета сотрудничества "Казахстан - Европейский союз" 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 26.11.2025, 10:47389596В Казахстане утвержден перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых 26.11.2025, 12:35385851"Байтерек" трансформируют в национальный инвестиционный холдинг 26.11.2025, 14:47374466Одни и те же грабли: как не попасть в финансовую пирамиду 26.11.2025, 12:11372546Погранслужба пресекла попытку нелегальной миграции в Актюбинской области 24.11.2025, 17:29526096Как казахстанцы будут отдыхать в декабре и на Новый год 24.11.2025, 15:50444576Ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина 25.11.2025, 16:40430666В Казахстане изменились правила вырубки деревьев в населенных пунктах 11.11.2025, 15:05429746Обрушение фасада в Астане: фельдшер и еще один пострадавший находятся в крайне тяжелом состоянии 22.11.2025, 20:16404901Почти 10 млрд тенге возвращенных активов направили на развитие СЭЗ в СКО
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?