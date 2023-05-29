Подозреваемого в изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области
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Талдыкорган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в систематическом изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области.
О вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова. По ее словам, к ней обратилась тетя пострадавших девочек.
Вчера моя подписчица привезла двух племянниц из Енбекшиказахского района. То, что она поведала, повергло нас в шок. Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую, причем в извращенной форме", - написала журналистка.
По словам девочек, насильник издевался над ними в течение 10 лет.
Дуйсенова также рассказала, что мать девочек обо всем знала, но молчала.
Отец семейства женат на двух женщинах, и обе с детьми живут в одном доме в Иссыке. Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой", - рассказала Дуйсенова.
Он отметила, что у нее есть доказательства изнасилования в виде аудиозаписей. Также журналистка написала, что предполагаемый насильник - влиятельный человек и есть опасения, что он может откупиться.
Потерпевшие написали заявление в полицию Талдыкоргана.
В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в ДП Алматинской области.
Руководитель ведомства взял на особый контроль ход расследования.
Стоит отметить, что статистика преступлений против несовершеннолетних в Казахстане выглядит пугающе. Только за январь 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе 2022 года.
Росту преступлений немало способствует лояльность по отношению к насильникам.
Так, в Мангистауской области недавно оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери.
При этом ранее в этой же области насильнику двоих детей пересмотрели приговор в сторону ужесточения и приговорили к пожизненному заключению.
Следом там же 20 лет тюрьмы получил обвиняемый в изнасиловании пятилетней девочки.
Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца. Его задержали.
Подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних также задержали в Туркестанской и Алматинской областях.