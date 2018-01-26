Подозреваемого в краже из бизнес-центра ищут в Астане

Астана. 26 января. Kazakhstan Today - В Астане полицейские проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию неизвестного лица, подозреваемого в краже сотового телефона в одном из бизнес-центров города, передает Kazakhstan Today.

Инцидент имел место 25 января, около 18.00. Полицейские Астаны просят граждан оказать содействие в установлении личности данного лица при наличии какой-либо информации о нем, обратиться в УВД района "Алматы" (улица Жансугурова, 2) или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-67-45 или на 102, говорится в сообщении ДВД Астаны.

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