Подозреваемого в продаже поддельных билетов на концерт Дженнифер Лопес задержали в Алматы

Астана. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области выявлен факт незаконной реализации электроэнергии на сумму более 9 млрд тенге энергоснабжающими компаниями, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.





Как пояснили в АФМ, согласно действующему законодательству, реализация электроэнергии майнинговым предприятиям допускается исключительно через единого государственного закупщика и в объеме не более 1 мегаватт-часа. Однако группа энергоснабжающих компаний в течение двух лет незаконно обеспечивала майнинговые предприятия электроэнергией, предназначенной для нужд населения, социальных объектов и стратегических предприятий.





По данным ведомства, общий объем потребленной электроэнергии превышал 50 мегаватт-часов, что сопоставимо с энергопотреблением города с населением 50-70 тыс. человек.





На преступные доходы организатор приобрел две квартиры в столице и четыре автомобиля, на которые с санкции суда в целях возможной конфискации наложен арест.





Расследование продолжается.



