Шымкент. 10 января. Kazakhstan Today - Задержан подозреваемый в убийстве молодого человека в ночь с 8 на 9 января, сообщил прокурор Аль-Фарабийского района Шымкента Хали Маматаев.

Задержанный, 1991 года рождения, в настоящее время водворен в изолятор временного содержания, передает Kazakhstan Today.

"После совершения преступления молодой человек скрылся, но был задержан в ходе оперативно-следственных мероприятий органов внутренних дел. Сейчас он водворен в изолятор временного содержания", - сказал прокурор.

Как сообщалось ранее, в Шымкенте возбуждено уголовное дело по факту убийства.

По информации пресс-службы ДВД Южно-Казахстанской области, 9 января, около 05.20, в Центр оперативного управления ДВД ЮКО поступило сообщение о том, что на одном из перекрестков происходит драка между мужчинами, в результате которой один из них получил огнестрельное ранение.

По прибытии на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы Аль-Фарабийского ОП обнаружили на пересечении проспекта Тауке хана и улицы Казыбека би тело мужчины с огнестрельным ранением в области спины. Им оказался житель Шымкента, 1986 года рождения, который от полученного ранения скончался на месте происшествия.

Как установили полицейские, возле кафе между группой мужчин произошел словесный конфликт, переросший в драку, в результате чего неизвестный произвел в потерпевшего выстрел из неустановленного оружия, после чего скрылся с места происшествия.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП, возбуждено уголовное дело по статье 99 УК РК (Убийство). Изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

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