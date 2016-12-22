Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
22 декабря 2016
  • 22
  • :
  • 50
Все области
-1º Туман
днем 6º    ночью 3º
17:00
.
Aнонс

Подпольное казино закрыли на территории МЦПС "Хоргос"22.12.2016
  • Фото: www.liveinternet.ru
Криминал  14:38
Талдыкорган. 22 декабря. Kazakhstan Today - В среду, 21 декабря, сотрудниками Службы экономических расследований (СЭР) ДГД по Алматинской области на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечена деятельность подпольного казино, сообщили в пресс-службе областного ДГД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР установлен факт организации игорного заведения, которое функционировало вопреки нормам закона РК "Об игорном бизнесе", передает Kazakhstan Today.

"При осмотре подпольного казино были обнаружены и изъяты свыше 50 000 юаней, 4 покерных стола, более 5000 игральных карт, фишки различного номинала в количестве 1000 штук. В момент мероприятия в зале находились 18 игроков (граждане КНР) и 20 человек обслуживающего персонала. В настоящее время начато досудебное производство по статье УК РК "Незаконная организация игорного бизнеса", - рассказали в пресс-службе.
Просмотров: 4162
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
22.12.2016   17:39
В Казахстан из Саудовской Аравии экстрадирован подозреваемый в хищении 600 млн тенге
22.12.2016   14:38
Фото: www.liveinternet.ru
Подпольное казино закрыли на территории МЦПС "Хоргос"
22.12.2016   14:26
В Актобе трое участковых ограбили бухгалтера ТОО на 4,5 млн тенге, прикрываясь липовой спецоперацией
22.12.2016   10:36
В Павлодаре мошенник под видом сотрудника коммунальных служб выманивал у горожан деньги
22.12.2016   09:33
В Актобе судят офицеров войсковой части, ставшей объектом нападения радикалов
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика