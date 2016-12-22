Подпольное казино закрыли на территории МЦПС "Хоргос"

Талдыкорган. 22 декабря. Kazakhstan Today - В среду, 21 декабря, сотрудниками Службы экономических расследований (СЭР) ДГД по Алматинской области на территории Международного центра приграничного сотрудничества "Хоргос" пресечена деятельность подпольного казино, сообщили в пресс-службе областного ДГД.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СЭР установлен факт организации игорного заведения, которое функционировало вопреки нормам закона РК "Об игорном бизнесе", передает Kazakhstan Today.
"При осмотре подпольного казино были обнаружены и изъяты свыше 50 000 юаней, 4 покерных стола, более 5000 игральных карт, фишки различного номинала в количестве 1000 штук. В момент мероприятия в зале находились 18 игроков (граждане КНР) и 20 человек обслуживающего персонала. В настоящее время начато досудебное производство по статье УК РК "Незаконная организация игорного бизнеса", - рассказали в пресс-службе.
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