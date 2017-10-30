Полиция Шымкента разыскивает грабителей букмекерской конторы

Шымкент. 30 октября. Kazakhstan Today - Полиция Шымкента разыскивает грабителей, напавших на кассира букмекерской конторы и забравших выручку из кассы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области, 29 октября, примерно в 22.15, на пульт 102 Аль-Фарабийского отдела полиции поступило сообщение о нападении на букмекерскую контору от администратора заведения.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что неизвестные ворвались в контору и, угрожая неустановленным предметом, забрали из кассы денежные средства. После этого нападавшие скрылись с места преступления. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП по статье 191 (Грабеж).

"В настоящее время полицейскими проводятся все необходимые мероприятия по установлению обстоятельств данного происшествия и задержанию подозреваемых лиц. Сумма ущерба устанавливается. Проводится досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в результате ограбления букмекерской конторы в Шымкенте, по неофициальным данным, из кассы было похищено около 600 тыс. тенге.

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