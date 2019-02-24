Полиция Алматы задержала бывшего актера по подозрению в мошенничестве

Алматы. 19 февраля. Kazakhstan Today - Полиция Алматы задержала бывшего актера с татуировкой на лице по подозрению в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, у задержанного, 1998 года рождения, имеется яркая примета: на лице у него выбита татуировка с надписью "не вижу смысла". Как установлено, молодой человек уже ранее привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание.

"21-летний подозреваемый был задержан сотрудниками нашего подразделения после череды заявлений от граждан: в основном он обманывал несовершеннолетних. Как правило, входил он в доверие ранее знакомых подростков школьного возраста. В одном из эпизодов подозреваемый, встретив во дворе знакомого 15-летнего юношу, в ходе беседы уговорил вынести ноутбук якобы для скачивания видео. Введя свою жертву в заблуждение, злоумышленник зашел в магазин, расположенный в этом же дворе и, выйдя через сквозной проход, скрылся в неизвестном направлении. Ноутбук он продал за 15 тысяч тенге. В другом случае он у девушки-подростка забирает сотовый телефон. Вырученные от продажи преступно добытого имущества деньги злоумышленник тратит на личные нужды", - сообщил начальник отдела полиции при управлении полиции Ауэзовского района подполковник полиции Дидар Аханов.

Досудебное расследование в отношении подозреваемого проводится по пункту 2 части 2 статьи 190 УК РК.

"В связи с неоднократностью совершения противоправных деяний, просим жителей мегаполиса, кто мог пострадать от мошенничеств указанного лица, сообщить по телефонам: 298-53-70; 298-53-71 и 298-53-72. К слову, гражданин А. - бывший актер, успевший сняться в двух драматических картинах", - уточнил Дидар Аханов.

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