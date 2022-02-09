Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 8 ФЕВРАЛЯ - В Нур-Султане задержали подозреваемого в хищении биткоинов на сумму 130 млн тенге, сообщили в столичном департаменте полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.





В полицию обратилась женщина с заявлением о том, что неизвестный обманным путем завладел биткоинами на сумму 130 млн тенге, проинформировали в ДП столицы.





В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый 37-летний житель столицы, который обманным путем получил доступ к биткоин-кошельку и в течение 3 месяцев похищал биткоины. В настоящее время подозреваемый содержится в следственном изоляторе. Уголовное дело направлено в суд. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", - отметили в столичном департаменте полиции.

По факту мошенничества было начато досудебное расследование по 190 статье УК РК (мошенничество в особо крупном размере), уточнили в полиции.

Сообщается, что за последние 3 года мошенничества, связанные с криптовалютой и заработком на онлайн-биржах, возросли в 10 раз. При этом суммы ущерба исчисляются сотнями миллионов тенге.





В сети Интернет существует множество интернет-ресурсов, на которых лжеброкеры предоставляют свои услуги по раскрутке денег на онлайн-биржах. В связи с чем в полиции убедительно рекомендуют гражданам внимательно относиться к предложениям заработать на бирже. В первую очередь необходимо проверить, есть ли у дилера лицензия и другие разрешительные документы, предупредили в столичном ДП.