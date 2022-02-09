Привлекать звезд к уголовной ответственности за рекламу финпирамид предлагают в Казахстане

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Зачастую вложить деньги и приумножить накопления, ничего не делая, призывают известные казахстанские блогеры, актеры, певцы и спортсмены. Потом, уже в полиции, пострадавшие объясняют, что потеряли бдительность и свои миллионы в том числе из-за таких убедительных рекомендаций. Но сейчас за рекламу финпирамид звездам ничего не грозит, сообщает телеканал КТК.
Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, четыре квартиры, пять земельных участков, 31 частный дом. Дело - в суде. Эффективным средством, по нашему мнению, должна явиться криминализация состава преступления, связанного с рекламой, рекламной деятельностью финансовых пирамид и установление за это уголовной ответственности. Соответствующее предложение мы направили в Генеральную прокуратуру", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.
Напомним, в прошлом году более 31 тысячи граждан РК стали жертвами финансовых пирамид. Доверчивые вкладчики потеряли более 54 млрд тенге.