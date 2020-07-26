НК QazAvtoJol предупредила о действующих от имени компании мошенниках

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Мошенники обманывают казахстанцев, представляясь сотрудниками национальной компании QazAvtoJol, передает Kazakhstan Today.

Злоумышленники, представляясь сотрудниками АО "НК QazAvtoJol", входят в доверие потенциальным поставщикам и предлагают различные объемы дорожных работ", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития.

В этой связи граждан призывают проявлять бдительность и осторожность к незнакомым людям, которые, представляясь сотрудниками компании, пытаются незаконно заработать.

Вся информация о текущих проводимых работах на дорогах республиканского значения, все объявления, официальная информация о подрядных и субподрядных организациях, все формы подачи заявок имеются на корпоративном сайте www.qazavtojol.kz.

Кроме того, в социальных сетях на официальных страницах QazAvtoJol в Facebook/Instagram/Telegram ежедневно размещаются объявления о потребности подрядных организаций, дорожно-строительной техники, наличии вакансий. Задать вопросы о деятельности компаний можно, позвонив по короткому номеру круглосуточного контакт-центра 1403.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства