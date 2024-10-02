Разыскиваемые соседними государствами преступники задержаны в Казахстане

С начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников

Фото: Polisia.kz

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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах, - За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах, сообщает Polisia.kz.





В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации. Он в апреле 2023 года в городе Самаре после возникшей ссоры совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года", - проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.





Кроме того, по его словам, в городе Каскелене Алматинской области задержан гражданин Узбекистана.





Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября 2023 года", - уточнил Нурмагамбетов.





Также полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.





В Кызылорде задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года", - сказал представитель МВД.





С начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.