01.10.2024, 10:09 37676
Разыскиваемые соседними государствами преступники задержаны в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю сотрудники криминальной полиции МВД задержали преступников, совершивших преступления в соседних государствах, сообщает Polisia.kz.
В Туркестанской области задержан 39-летний гражданин Таджикистана, разыскиваемый МВД Российской Федерации. Он в апреле 2023 года в городе Самаре после возникшей ссоры совершил убийство своего знакомого. Находился в розыске с октября прошлого года", - проинформировал начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Кроме того, по его словам, в городе Каскелене Алматинской области задержан гражданин Узбекистана.
Будучи руководителем фирмы в Ташкентской области, с 2021 по 2023 год он обманом подделал документы по ремонту многоквартирных домов и завладел деньгами на сумму 180,5 млн сум. Он находился в розыске с ноября 2023 года", - уточнил Нурмагамбетов.
Также полицией в Алматы задержан 47-летний гражданин Турции, совершивший изнасилование своей падчерицы в Бишкеке. Он разыскивался правоохранительными органами Кыргызской Республики.
В Кызылорде задержан 30-летний гражданин Российской Федерации, который в 2022 году в Сочи обманом завладел деньгами в сумме 1 млн рублей у жительницы города и использовал их по своему усмотрению. Он находился в розыске с апреля текущего года", - сказал представитель МВД.
С начала года сотрудниками МВД задержано 1495 уголовных преступников и установлено местонахождение более тысячи без вести пропавших. Также на территории страны по запросам других государств задержано 642 уголовных преступника.
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02.10.2024, 11:05 936
Озвучена возможная причина покушения на казахстанского дзюдоиста
Знакомые задолжали спортсмену крупную сумму денег
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Алматы. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Поводом для покушения могла стать крупная сумма денег, которую казахстанскому дзюдоисту Дамиру Исаханову задолжали знакомые, сообщает телеканал КТК.
По словам юриста Алишера Алишова знакомые задолжали спортсмену около 300 тысяч долларов.
Половину отдали домом, остальное не возвращали. Назначили встречу возле ресторана. Дамир позвонил мне и попросил пойти с ним, потому что требовалась консультация юриста. С нами пошла теща Дамира. Мы были недалеко и все видели", - рассказал правозащитник.
В какой-то момент знакомые завели Дамира в проход между машинами. А через несколько секунд стали быстро расходиться. Теща и юрист нашли окровавленного спортсмена возле фонтана. Сейчас жизни атлета ничто не угрожает.
Напомним, покушение на спортсмена произошло в 30 сентября. Удар ножом пришелся в область сердца. К счастью, рана оказалась не смертельной.
02.10.2024, 10:00 3101
Ущерб почти на полмиллиарда тенге: в ЗКО недобросовестных застройщиков приговорили к лишению свободы
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Уральск. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Западно-Казахстанской области двух недобросовестных застройщиков суд приговорил шести и семи годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Доказана вина двоих подсудимых в совершении ими мошеннических действий в особо крупном размере. Подсудимые в суде вину не признали, ссылаясь на наличие гражданско-правовых отношений с потерпевшими. Однако суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде шести и семи лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
По данным пресс-службы, лжезастройщики использовали обманные схемы, чтобы получить деньги от граждан, не имея намерений выполнить свои обязательства.
Злоумышленники не имея земельных участков под строительство таунхаусов, получали денежные средства от заказчиков и в последующем внушали доверчивым гражданам чувство уверенности в исполнении договора строительного подряда. Получив денежные средства, застройщики обещали в установленные договором сроки произвести строительство заветного для пострадавших жилья (...) Однако строительство жилья так и не произошло, тем самым 32 потерпевшим причинен ущерб в размере 490 888 000 тенге, который приговором суда в пользу потерпевших взыскан в полном объеме", - добавили в прокуратуре.
Ранее в Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге.
02.10.2024, 09:12 4846
Покушение на убийство и вымогательство: несколько преступных групп задержали в области Ұлытау
Фото: pixabay.com
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Жезказган. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел проведены задержания нескольких преступных групп в области Ұлытау, сообщает Polisia.kz.
Сотрудниками подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно со службой безопасности ТОО "Корпорация "Казахмыс" пресечена криминальная деятельность группы лиц, наладивших схему по хищению сплавов дорогостоящих металлов. В группу входили также работники указанного предприятия. Фигуранты задержаны с поличным при вывозе с предприятия похищенной продукции на сумму свыше 6,5 млн тенге. В настоящее время они проверяются на причастность к другим аналогичным преступлениям", - проинформировал начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Также, по его словам, полицией проведено задержание участников еще одной группировки, которые изобличены в вымогательстве 20 млн тенге у местного предпринимателя в марте 2022 года.
Обманом заманив потерпевшего в арендуемую квартиру, они требовали деньги, применив физическую силу и угрожая оружием. Кроме того, раскрыто покушение на убийство местного жителя, имевшее место в 2018 году. Установлена преступная группа из числа местного криминалитета, участники которой в настоящее время отбывают срок наказания за совершение других преступлений. Изъят пистолет, из которого было совершено покушение на убийство", - сообщил Куандык Алпыс.
Уточняется, что всего по указанным фактам задержано и доставлено в органы внутренних дел 17 фигурантов.
Проведено более 20 обысковых мероприятий, в результате изъято 5 единиц огнестрельного оружия, в том числе пистолет и 3 обреза ружей, а также боеприпасы, ножи кустарного производства и религиозная литература с признаками экстремистского толка. По всем фактам проводится досудебное расследование", - добавил начальник управления департамента по борьбе с организованной преступностью МВД.
Ранее в нескольких регионах и городах Казахстана задержали 50 предполагаемых участников ОПГ.
02.10.2024, 09:00 5736
Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Алматинской области
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Конаев. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Живодер привязал собаку к машине и тащил по трассе в Талгарском районе Алматинской области.
В Сети появились видео с привязанной к автомобилю животным.
В пресс-службе ДП Алматинской области сообщили, что подозреваемый установлен и доставлен в Талгарское районное управление полиции.
За жестокое обращение с животными мужчина привлечен к ответственности согласно действующему законодательству", - добавили в полиции.
Ранее автомобилиста, привязавшего к машине собаку и заставившего ее бежать за ним на большой скорости, оштрафовали в Конаеве.
В Акмолинской области водитель привязал собаку к машине и таким образом ее "выгуливал". При этом у животного все лапы были разбиты в кровь.
До этого за подобное издевательство над собакой полицейские оштрафовали жителя Туркестанской области.
01.10.2024, 17:46 26666
В Казахстане ликвидировали 19 криптообменников с оборотом более $60 млн
Фото: unsplash.com
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Астана. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ликвидировали 19 обменников криптовалюты с оборотом более $60 млн, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
В сфере противодействия незаконному обороту криптовалют АФМ проводит работу в трех направлениях: нелегальные майнеры; незаконные криптообменники; противоправные операции с цифровыми активами. Уже созданы спецподразделения по криптовалюте. Внедрена практика их изъятия в ходе следствия. С начала года зарегистрировано 9 дел в отношении серых майнеров, изъято почти 4 тысячи "машин" для майнинга. Ликвидировано 19 криптообменников с оборотом более $60 млн. Удалось заморозить цифровую валюту на $1,2 млн", - проинформировали в агентстве.
Кроме того, было заблокировано 5,5 тысячи онлайн-обменников, которые работали нелегально. Также, по данным АФМ, в Казахстане были заблокированы счета более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.
Одна из угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма - оформление банковских карт на подставных лиц. АФМ совместно с уполномоченными органами выстраивает заслон для таких махинаций", - добавили в пресс-службе.
Ранее в АФМ были созданы спецподразделения для пресечения преступлений в сфере цифровых технологий.
01.10.2024, 14:10 32366
Чемпион Азии по дзюдо получил удар ножом в Алматы
Подозреваемый задержан
Фото: ugrapro
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Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы совершено покушение на чемпиона Азии по дзюдо Дамира Исаханова, подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции города.
По данному факту управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовно дело. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. Досудебное расследование проводится при строгом соответствии с принципами всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства ДП Алматы", - сообщили в пресс-службе ДП.
Информация о покушении на спортсмена появилась ранее в соцсетях. Согласно распространяемым данным, Исаханов был ранен ножом в область сердца. Рана оказалась не смертельной.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
01.10.2024, 11:23 36071
В Экибастузе двух студентов колледжа зверски избили на пустыре
Фото: Depositphotos
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Экибастуз. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастуз двух студентов колледжа зверски избили на пустыре недалеко от школы № 21.
Мой племянник был зверски избит. Мы нашли их с другом избитыми, в полусознании в 00.30. Прошу вас помочь в поиске этих преступников, или же если вы видели подозрительные лица в это время или в этом микрорайоне, отозваться. Сейчас он находится в реанимации", - цитирует pavlodarnews.kz тетю одного из пострадавших.
По данным управления образования Павлодарской области, оба избитых учатся в колледже Экибастуза.
29 сентября 2024 года два несовершеннолетних были доставлены в городскую больницу с различными травмами. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, правоохранительными органами проводятся следственные мероприятия", - проинформировали в ведомстве.
Также информацию о расследовании факта подтвердили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.
По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан и доставлен в полицию. В настоящее время все обстоятельства устанавливаются", - заявили ДП.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Как сообщалось ранее, весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
30.09.2024, 20:45 51011
В Атырау задержали двоих подозреваемых в распространении наркотиков
Изъят 81 сверток синтетических наркотиков
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Атырау. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности и кинологического центра в ходе оперативно-розыскных мероприятий "Қарасора" в Атырау задержали 38-летнего мужчину и 28-летнюю женщину, которые занимались распространением наркотиков, сообщает пресс-служба МВД РК.
В ходе личного досмотра был изъят 81 сверток синтетических наркотиков, упакованных в зип-пакеты. Также в арендованной квартире и на улицах города обнаружено и изъято около 100 граммов синтетических наркотиков.
В настоящее время в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело, проводится досудебное расследование. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия.
Ранее в Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?