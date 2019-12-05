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Руководителя аппарата акима района в Западном Казахстане осудили за хищение 2,8 млн тенге

04.12.2019, 10:18 9937
Уральск. 4 декабря. Kazakhstan Today - Руководителя аппарата акима Бурлинского района Западно-Казахстанской области осудили за хищение 2,8 млн тенге из бюджета, передает Kazakhstan Today.
 
Антикоррупционной службой Западно-Казахстанской области ранее проводилось следствие в отношении руководителя ГУ "Аппарат акима Бурлинского района, ЗКО" Агедилова Д.М., подозреваемого в хищении бюджетных средств на общую сумму 2 млн. 779 тыс. тенге, выделенных на аренду жилья в городе Аксае Бурлинского района и приобретения товарно-материальных ценностей для госучреждения, сообщили в пресс-службе Агентства РК по противодействию коррупции.
 
3 декабря текущего года приговором Бурлинского районного суда Агедилов признан виновным и приговорен к трем годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.
 
Напомним, ранее руководители отделов по поддержке предпринимательства акиматов Абайского и Енбекшинского районов Шымкента были осуждены за мошенничество.
 

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