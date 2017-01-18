Счетчики воды стоимостью 2 млн тенге украли два безработных в Шымкенте

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Счетчики воды стоимостью 2 млн тенге украли два безработных в Шымкенте17.01.2017
Криминал  14:38

Шымкент. 17 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже приборов учета воды на сумму более чем 2 млн тенге, сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел Южно-Казахстанской области.

О том, что неизвестные лица похищают у жителей дачного массива "Кайнар-булак" водяные счетчики, стало известно еще в сентябре прошлого года. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых, 1994 и 1995 годов рождения, передает Kazakhstan Today.

Задержанные - безработные жители Толебийского района - уже признались в содеянном.

"В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к около 500 фактам краж приборов учета на сумму свыше 2 миллионов тенге. Все кражи подозреваемые совершали по одной и той же схеме. Молодые люди, один из которых ранее работал установщиком водяных счетчиков, с помощью монтировки вскрывали щиты с приборами учета, установленные на улице, и похищали водяные счетчики, которые затем сбывали на рынках города по низким ценам, а вырученные деньги тратили на свои нужды. По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемых лиц и к другим преступлениям", - рассказали в ДВД.
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