Серийного автоугонщика задержали в Шымкенте

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Серийного автоугонщика задержали в Шымкенте19.01.2017
Криминал  10:20

Шымкент. 19 января. Kazakhstan Today - В Шымкенте задержали подозреваемого в серии автоугонов, сообщила пресс-служба ДВД Южно-Казахстанской области.

В начале года в Каратауский отдел полиции УВД Шымкента с заявлением обратился 40-летний автовладелец. Он сообщил, что со двора дома в микрорайоне Нурсат неизвестные угнали его служебную автомашину марки "Дэу Нексия", передает Kazakhstan Today.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, жителя Сайрамского района 1966 года рождения, ранее судимого, безработного. При обыске в его доме полицейские обнаружили и изъяли угнанную автомашину.

Следствие установило причастность задержанного к 10 угонам автомашин. Он угонял автомашины, оставленные без присмотра, вскрывая двери с помощью подручных средств, после чего продавал или разбирал на запчасти и продавал по низким ценам, а деньги тратил на свои нужды. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, устанавливается.

В пресс-службе отметили, что по данным фактам возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование. В настоящее время полицейские проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.
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