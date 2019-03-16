Тараз. 15 марта. Kazakhstan Today - Сотрудников миграционной полиции Тараза осудили за незаконную регистрацию 163 граждан КНР, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Жамбылского областного суда, начальник отдела миграционной полиции УВД Тараза З. и старший инспектор этого отдела Н. через посредника С. в период с 2013 по 2016 годы осуществили незаконную регистрацию на постоянное проживание 163 граждан Китайской Народной Республики. регистрация была выдана на основании фиктивных переводов удостоверения личности гражданина КНР, без нотариального удостоверения подписей переводчика. При этом им были незаконно выданы виды на жительство в Республике Казахстан по упрощенной процедуре в качестве этнических казахов (оралманов), хотя в числе зарегистрированных были 67 граждан КНР уйгурской национальности.

Приговором суда З. признан виновным по пункту 3 части 4 статьи 361 и часть 2 статьи 394 УК. Он приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также он лишен звания полковника полиции. Отбывать наказание бывший начальник отдела будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Н. осужден по пункту 3 части 4 статьи 361 и части 2 статьи 394 УК РК. Он приговорен к трем годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, с лишением звания майора полиции. Отбывать наказание ему предстоит в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

В свою очередь, посредник С. осужден по части 2 статьи 394 УК РК. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью по оказанию услуг иммигрантам на 3 года с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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