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Создателя финансовой пирамиды в Караганде осудили на 5 лет

16.09.2021, 15:02 5185
КАРАГАНДА. 16 СЕНТЯБРЯ - В Караганде решением суда 34-летний создатель финансовой пирамиды, обманувший граждан более чем на 51 млн тенге, приговорен к пяти годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2019 году аферист создал групповой чат в мобильном приложении, где стал распространять ложные сведения о якобы инвестиционной программе. Ее задача, как уверял злоумышленник, - инвестирование денежных средств в некую биржу с целью получения прибыли в двойном размере в зависимости от вложенной суммы. Он создал мнимый маркетинговый план, согласно которому на вложенные денежные средства будут приобретены акции одних компаний и продажа акций других компаний, сообщает Polisia.kz
 
В течение двух лет следователи Следственного управления департамента полиции Карагандинской области кропотливо собирали материалы неопровержимых доказательств вины подозреваемого. 
 

Используя банковские карточки своих родственников и знакомых, мужчина стал принимать вклады от граждан путем безналичного перечисления денежных средств. 27 октября 2019 года поданному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по статье 217 УК РК. В ходе его расследования установлены 67 потерпевших. Им причинен общий ущерб на сумму 51 млн 435 тыс. тенге", - сообщил начальник ДП Карагандинской области Ерлан Файзуллин.

 
 

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