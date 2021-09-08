Задержан организатор финпирамиды LV Force

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НУР-СУЛТАН. 7 СЕНТЯБРЯ - Территориальным департаментом АФМ по Акмолинской области расследуется уголовное дело в отношении организаторов финансовой пирамиды "LV Force", сообщает Агентство по финансовому мониторингу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день закрыты филиалы финансовой пирамиды в 8 регионах страны, задержан главный организатор", - сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в преступную схему незаконного обогащения за счет взносов новых вкладчиков граждан привлекали посредством агитации и рассылки сообщений через мессенджеры и электронные почты.

Агентство призывает граждан быть бдительными и воздержаться от сомнительных предложений по получению сверхприбыли за короткий срок. Уважаемые граждане! Если Вы или Ваши близкие пострадали от деятельности финпирамиды "LV Force", просим обратиться в ДЭР по Акмолинской области по телефонам +7 7162 25 62 84, +7 747 666 25 37. Жители других регионов городов могут обратится в территориальные ДЭР по месту жительства", - отметили в пресс-службе АФМ РК.





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