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Ссора двух карагандинцев закончилась убийством, подозреваемый задержан25.12.2018
Криминал  13:16

Караганда. 25 декабря. Kazakhstan Today - В Караганде раскрыли убийство 32-летнего мужчины, тело которого 23 декабря было найдено с признаками насильственной смерти в одной из квартир Октябрьского района города, передает Kazakhstan Today.


"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по раскрытию данного преступления полицейскими по горячим следам установлен и задержан 36-летний житель города, который признался в том, что в ходе возникшей ссоры нанес ножевые ранения погибшему. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование", - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции области.
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