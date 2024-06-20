Суррогатный алкоголь производили в Акмолинской области

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в производстве Антикоррупционной службы зарегистрировано более 700 уголовных дел по фактам мошенничества, из них более ста были сопряжены с подстрекательством к даче взятки, сообщил на брифинге Антикора официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.





По словам Бигайдарова, по фактам мошенничества за отчетный период осуждено 424 лица. Общая сумма переданных мошенникам средств по республике составляет порядка 19 млрд тенге.





В качестве примера спикер привел дело в отношении руководителя отдела областного управления государственной инспекции труда.





Он осужден за покушение на хищение средств предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - рассказал представитель Антикора.