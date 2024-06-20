19.06.2024, 10:26 40756
Суррогатный алкоголь производили в Акмолинской области
Фото: Depositphotos
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Кокшетау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконного производства суррогатной алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок на территории Акмолинской области пресечен Агентством по финансовому мониторингу, сообщили в пресс-службе АФМ.
Изобличенная группа лиц под руководством жителя Степногорска, состоящая из шести человек, (которая) реализовывала суррогатную алкогольную продукцию на территории Акмолинской и Северо-Казахстанской областей", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, изъято более 20 тысяч бутылок готовой продукции и более 100 тысяч пустых бутылок, спиртосодержащая жидкость, спирт, поддельные учетно-контрольные марки.
За период преступной деятельности оборот денежных средств составил более 350 млн тенге.
Приговором суда фигуранты по делу привлечены к уголовной ответственности, в том числе за легализацию имущества, добытого преступным путем в сумме 4,6 млн тенге, конфискованного в доход государства.
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19.06.2024, 15:22 27706
Порядка 19 млрд тенге отдали казахстанцы мошенникам за последние три года - Антикор
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - За последние 3 года в производстве Антикоррупционной службы зарегистрировано более 700 уголовных дел по фактам мошенничества, из них более ста были сопряжены с подстрекательством к даче взятки, сообщил на брифинге Антикора официальный представитель ведомства Данияр Бигайдаров.
По словам Бигайдарова, по фактам мошенничества за отчетный период осуждено 424 лица. Общая сумма переданных мошенникам средств по республике составляет порядка 19 млрд тенге.
В качестве примера спикер привел дело в отношении руководителя отдела областного управления государственной инспекции труда.
Он осужден за покушение на хищение средств предпринимателя и подстрекательство его к даче взятки должностным лицам за прекращение уголовного преследования по факту смерти двух работников на производстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - рассказал представитель Антикора.
19.06.2024, 13:37 31921
Руководители Комитета рыбного хозяйства МСХ получили по 6 лет за коррупцию
Подсудимые с 2021 года брали взятки от представителей малого и среднего бизнеса за общее покровительство
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Суд вынес приговор руководителям Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства РК за коррупцию, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам Астаны осуждены председатель Комитета рыбного хозяйства МСХ РК Жунусов Н.Т. и его подчиненный - руководитель управления охраны рыбных ресурсов и регулирования рыболовства Суыкбаев Е.К. Приговором суда им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы", - сообщили в Антикоре.
Подсудимых обвиняли в получении взяток на системной основе от представителей малого и среднего бизнеса в период с 2021 года по февраль 2024 года за общее покровительство.
Они также лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее Антикор сообщал о завершении расследования в отношении председателя Комитета рыбного хозяйства МСХ РК.
19.06.2024, 12:18 33376
В Атырауской области экс-аким района получил два года ограничения свободы за избиение жены
Фото: pexels.com
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Атырау. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области бывший аким района получил два года ограничения свободы за избиение своей жены, сообщает пресс-служба Верховного суда.
Приговором суда И.Р. назначено два года ограничения свободы. Гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда в размере 20 млн тенге удовлетворен частично, с И.Р. в качестве компенсации морального вреда взыскано в пользу потерпевшей У.А. два млн тенге", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Судом установлено, что в мае прошлого в квартире между подсудимым и его супругой возникла ссора.
В ходе конфликта И.Р., пользуясь, что потерпевшая материально зависима от него, на этой почве устроив скандал, схватил за правое плечо супругу У.А., повел ее в комнату, закрыв за собой дверь. Убедившись, что ему никто не помешает, в целях умышленного причинения вреда здоровью повалил У.А. на пол и несколько раз пинал ногами в область левого бедра, в результате чего здоровью потерпевшей У.А. был нанесен вред средней тяжести в виде перелома пятого позвонка, без смещения", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимого доказана.
Напомним, в последние месяцы случаи избиения женщин участились в Алматы и по всему Казахстану. Недавно в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Преступник подвергнут административному аресту. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Один из громких инцидентов произошел в Алматы весной прошлого года, когда при попытке молодых людей предотвратить избиение женщины на улице они подверглись организованному нападению группы криминальных элементов, которое привело к тяжким последствиям для здоровья одного из парней.
18.06.2024, 18:59 68721
В Шымкенте приемный отец издевался над детьми: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор приемному отцу, который издевался над детьми. Его отправили на принудительное лечение, сообщает otyrar.kz.
После обвинений в издевательствах над малолетними детьми он подвергся психиатрической экспертизе. Подсудимому поставили диагноз "шизофрения".
Напомним, в Шымкенте шестерых приемных детей не кормили, содержали во времянке, заставляли работать, всячески издевались над ними. Приемный отец, утверждавший, что он целитель, взял их из детских домов Шымкента, Алматы, Усть-Каменогорска и Астаны. Двое детей были усыновлены, остальные находились под опекой.
18.06.2024, 17:25 70696
Связаны с участниками январских событий: в Казахстане задержали членов ОПГ
Фото: Depositphotos
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы, Шымкенте и Туркестанской области задержаны участники преступной группы, сообщает Polisia.kz.
Проведены оперативно-розыскные мероприятия по задержанию участников преступной группы, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений, в том числе вымогательстве у предпринимателей. Установлено, что члены группировки связаны с активными участниками январских событий. В полицию доставлено 20 фигурантов", - говорится в сообщении.
Кроме того, было проведено более 40 обысковых мероприятий.
Изъято огнестрельное и травматическое оружие, наркотики и боеприпасы. Расследование проводится по нескольким статьям Уголовного кодекса", - добавили в полиции.
Напомним, в феврале были задержаны двое участников январских событий, длительное время скрывавшихся от органов уголовного преследования.
18.06.2024, 15:13 76196
Особо крупную партию героина изъяли в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Особо крупная партия героина изъята полицейскими в Алматы у 60-летнего мужчины.
60-летний мужчина был задержан сотрудниками полиции по подозрению в хранении наркотических средств. При личном досмотре у него обнаружено два свертка с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, сообщает Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта). В ходе обыска по месту проживания задержанного изъят еще один сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета. В спальне под кроватью были обнаружены два пистолета "Байкал", пневматический и травматический, одноствольное ружье 12-го калибра. Согласно заключению проведенной экспертизы, изъятое вещество является героином. Принадлежность оружия устанавливается", - рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
Установлено, что задержанный в прошлом неоднократно был судим за аналогичные преступления. На период следствия фигурант водворен в ИВС.
18.06.2024, 13:35 82036
Обвиняемых в разбое и убийстве оправдал суд присяжных в СКО
Фото: Pexels.com
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Петропавловск. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Двух обвиняемых в разбое и убийстве оправдал суд присяжных в Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба суда.
Уголовное дело рассматривалось в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Северо-Казахстанской области.
По версии обвинения, подозреваемые по предварительному сговору с целью разбоя проникли во двор дома потерпевшего, убили его и похитили 150 тысяч тенге. Спустя два месяца один из обвиняемых украл у своей бабушки, а потом у друга более 2 млн тенге.
Суд присяжных признал обвиняемых в разбое и убийстве невиновными и оправдал их за недоказанностью вины.
Один из них признан виновным в краже чужого имущества. Вина его доказана признательными показаниями, показаниями потерпевших, свидетелей и материалами уголовного дела", - сообщили в суде.
Его приговорили к 2 годам лишения свободы с учетом несовершеннолетнего возраста, частичного признания вины и инвалидности 3-й группы.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, в мае этого года суд присяжных приговорил экс-министра экономики Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за жестокое убийство и истязание жены.
В Актау суд отменил оправдательный приговор присяжных сыну полицейского, обвинявшемуся в сбыте наркотиков.
18.06.2024, 09:56 70441
Сотрудники управления цифровизации Туркестанской области осуждены за коррупцию
Приговор в законную силу не вступил
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Туркестан. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонным судом по уголовным делам Шымкента оглашен приговор в отношении и.о. заместителя руководителя управления цифровизации, оказания государственных услуг и архивов Туркестанской области, руководителя отдела этого же управления и предпринимателя. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе.
Они признаны виновными в неоднократном получении и даче взяток на общую сумму 14,6 млн тенге в период с августа 2022 года по июль 2023 года за заключение договоров госзакупок услуг по информатизации и цифровизации госорганов, подписание по ним актов выполненных работ", - говорится в сообщении.
Руководитель отдела управления помимо этого обвинялся в подстрекательстве к даче взятки и мошенничестве. Установлено, что он после перевода на должность руководителя отдела цифровизации Толебийского района обманным путем завладел денежными средствами предпринимателя в сумме 903 тыс. тенге под предлогом передачи вышестоящим должностным лицам за выполнение аналогичных действий.
Этим же приговором в получении взятки в сумме 5 млн тенге от предпринимателя за определение победителем конкурса и заключение договора госзакупок IT-услуг сельским округам района признан виновным руководитель аппарата акима Отырарского района.
Приговором суда и.о. заместителя руководителя управления цифровизации назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет, предпринимателю - 7 лет, руководителю отдела управления - 4 года.
Вместе с тем указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
В отношении руководителя аппарата акима Отырарского района судом уголовное преследование прекращено в связи со смертью.
Оглашение приговора состоялось с участием коллектива областного управления цифровизации.
Приговор в законную силу не вступил.
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