Алматы. 26 декабря. Kazakhstan Today - Свидетелями убийства Дениса Тена могли стать двое полицейских, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

В Алматы начался суд по делу об убийстве Дениса Тена. На скамье подсудимых трое - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева. Потерпевшая сторона уверена, что фигурантов на самом деле больше. Родные фигуриста не исключают, что убийство могло быть заказным. Шокирующее предположение сегодня озвучил адвокат. Он также утверждает, что свидетелями преступления были двое полицейских, которые якобы находились недалеко от места трагедии.

В ходе следствия подсудимые по очереди брали вину на себя и путались в показаниях. А потому до сих пор неясно, кто именно нанес смертельный удар. Предположительно это сделал Нуралы Киясов. Но родственники Дениса Тена в это верят неохотно. У них есть своя версия: убийство было заказным.

"Очень много противоречий в доказательствах. 90 градусов - удар ножом. Как Киясов сзади мог ударить его так? Профессионал бил. Почему острие вверх - чтобы вскрыть, и под 90 градусов. На видео видно, что кто-то убегает, значит, кто-то был еще, кто нанес удар ножом", - говорит адвокат Оксаны Тен Нурлан Устемиров.

Пока версия с заказным убийством - это лишь предположение. Официальная версия звучит иначе. Пять месяцев назад Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов пытались снять зеркала с внедорожника спортсмена. В это время Жанар Толыбаева находилась неподалёку и подстраховывала преступников. Но всё пошло не по плану. Денис спугнул автоворов. Завязалась драка, и фигуриста ударили ножом в бедро. Через два часа он скончался от потери крови. Обоих мужчин обвиняют в краже, разбое и убийстве. А их подельницу - в недонесении о преступлении. Свою вину частично признает только Киясов, остальные обвинения отрицают.

"Как только Тен подошёл к ним, Кудайбергенов сразу убежал. Какое убийство? Он не участвовал. Ножом бил Киясов. Убийства здесь нет, не то что заказное. Если хотели убить, добили бы - или в сердце, или по голове. Киясов случайно бил, чтобы тот отошёл от него. Они не знали с самого начала, где Тен поставит машину. В ходе следствия узнали, что это Тен", - говорит адвокат Жанар Толыбаевой Амангельды Сариев.

Единственное, в чем стороны сошлись, так это в том, что свидетелями конфликта были стражи порядка. По словам адвокатов, двое полицейских сидели в машине недалеко от места трагедии. Оба сейчас проходят по делу как свидетели.

"Если исходить из того места, где они сидели в машине, то они все видели. Я так полагаю, что они видели даже как снимают зеркала", - сказал Устемиров.

Во время слушаний стало известно, что третья подозреваемая, Жанар Толыбаева, находится на шестом месяце беременности.

Как сообщалось ранее, главное разбирательство назначено на 3 января 2019 года.

Просмотров: 1854