18.03.2024, 11:37 21716

Убившей семилетнюю падчерицу мачехе вынесли приговор в Алматы

Ей назначили 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности
Убившей семилетнюю падчерицу мачехе вынесли приговор в Алматы
Алматы. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд вынес приговор мачехе, убившей семилетнюю падчерицу.

Преступление произошло в июле прошлого года. По словам родных, мачеха несколько месяцев жестоко избивала ребенка, но в последний раз от удара об стену у девочки произошло кровоизлияние в мозг и она скончалась. На девочку также поднимал руку родной отец.

Суд признал подсудимую Балжан Турлыбек виновной в совершении убийства и назначил ей 20 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также подсудимую обязали выплатить судебные издержки в размере 674 тыс. тенге и сделать выплаты в фонд пострадавших в размере 30 МРП (103 500 тенге).

Подсудимая заявила, что намерена обжаловать приговор. Она обвиняет в смерти девочки отца.

Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.

Депутат сената Жанна Асанова рассказала, что в 2023 году в результате семейно-бытового насилия погибло 69 женщин и 7 детей.

В феврале мажилис одобрил законопроект, ужесточающий ответственность за семейно-бытовое насилие.  
 

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18.03.2024, 20:53 11411

Экс-аким Сатпаева получил 3,5 года за взятку в 10 млн тенге

Он также лишен права занимать должности на госслужбе
Экс-аким Сатпаева получил 3,5 года за взятку в 10 млн тенге
Фото: Depositphotos
Сатпаев. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаевском городском суде завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-акима города Ә. и индивидуального предпринимателя М., сообщает пресс-служба суда.

В феврале 2024 года Ә., будучи акимом города, получил взятку в сумме 10 млн тенге от индивидуального предпринимателя М., осуществляющего работы по содержанию дорог Сатпаева, за оказание содействия в увеличении суммы договора государственных закупок и его пролонгации.

Приговором суда Ә. признан виновным и ему назначено 3 года 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

М. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть 200 млн тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Напомним, должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки. Вынесены приговоры четырем руководителям филиалов и 16 предпринимателям.
 
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Теги:АкимСудВзятка
18.03.2024, 19:46 12586

Должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки

Вынесены приговоры четырем руководителям филиалов и 16 предпринимателям
Должностные лица АО "Казтемиртранс" осуждены за взятки
Фото: Depositphotos
Астана. 18 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении 4 руководителей филиалов АО "Казтемиртранс" и 16 предпринимателей по делу о коррупции.

  • С. обвинялся в получении взятки в значительном размере неоднократно;
  • А. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно и получении взятки в значительном размере неоднократно;
  • Е. - в пособничестве в получении взятки в значительном размере неоднократно;
  • К. - в получении взятки в крупном размере неоднократно;
  • Р. - в даче взятки в крупном размере;
  • 15 предпринимателей - в даче взятки.

Согласно материалам дела, директора филиалов С., А. и К. в период 2019-2022 годов в условиях дефицита вагонов, необходимых для перевозки грузов, на систематической основе получали взятки от грузоотправителей за беспрепятственное предоставление вагонов и за общее покровительство.

Всего по делу было установлено 18 фактов получения взяток.

Общая сумма полученных взяток:

  • подсудимым С. - 13 млн 225 тыс. тенге;
  • подсудимым А. - 3 млн 480 тыс. тенге;
  • подсудимым К. - 19 млн 710 тыс. тенге;
  • предприниматель Р. дал взятку за предоставление вагонов на общую сумму 9 млн 879 тыс. тенге.

Суд признал виновными С. и К. и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

А. - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 2 месяца.

Р. - назначено наказание в виде штрафа в размере пятикратной суммы взятки, то есть в сумме 49 млн 395 тыс. тенге.

Подсудимый Е. признан виновным без назначения уголовного наказания в связи со смертью подсудимого.

Остальные 15 взяткодателей, являющихся бизнесменами, судом освобождены от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Судом учтено, что уголовные правонарушения ими были совершены в результате зависимости от должностных лиц АО "Казтемиртранс", а также их явки с повинной, чистосердечные раскаяния способствовали раскрытию и расследованию преступлений.
 
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Теги:СудВзяткаКазтемиртранс
16.03.2024, 12:27 56321

Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы

Возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства
Бизнесмен Бахыт Ибрагим обнаружен мертвым в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интернете распространяется информация о смерти бизнесмена Бахыта Ибрагима.

По данному факту возбуждено уголовное дело по доведению до самоубийства. Назначена экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.


В 2020 году Бахыт Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с Жомартом Ертаевым. Он был освобожден осенью 2023 года.
 
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Теги:ГибельБизнесменДело
16.03.2024, 12:10 57106

Похищенный 40 лет назад антикварный револьвер нашли в Акмолинской области

Оружие было похищено в 1981 году
Похищенный 40 лет назад антикварный револьвер нашли в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Кокшетау. 16 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В конце 2023 года в Акмолинской области был обнаружен револьвер системы Нагана образца 1895 года, относящийся к антикварному оружию, сообщает Polisia.kz.

Спустя несколько месяцев револьвер поступил на исследование главному криминалисту ОКУ ДП Акмолинской области Аяну Имаганбетову. Эксперту удалось обнаружить маркировочные номера револьвера.

При проверке по учетам МВД оказалось, что это оружие было похищено в 1981 году на территории Кызылординской области.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить, как именно револьвер оказался в другом регионе, какие преступления могут быть связаны с его применением за прошедшие сорок лет.
 
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Теги:ОружиеОбнаружениераритет
15.03.2024, 19:46 71576

Насильника-рецидивиста лишили свободы на 15 с половиной лет в Кентау

Ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК
Туркестан. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау вынесли приговор насильнику-рецидивисту, напавшему на 11-летнюю девочку, его осудили на 15 лет и 6 месяцев, передает OTYRAR.

24 января в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области вынесли приговор жителю Кентау за попытку изнасилования. Он получил 15 лет и 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил. 19 марта состоится апелляционный суд.

Напомним, житель Кентау в апреле 2023 года напал на 11-летнюю девочку. Она была в своем дворе. Он избивал, душил и пытался ее изнасиловать. Девочку спасли неравнодушные прохожие. Мама сразу заявила об этом в органы полиции.

Как выяснилось, ранее извращенец отбыл 8 лет из 11 назначенных по статье 120 УК РК (Изнасилование).

Ранее сообщалось, что насильников детей трудоустраивали в школы Атырауской области.
 
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Теги:СудПриговорНасильник
15.03.2024, 12:50 76646

Чехия выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошенничестве  

Подозреваемый обманным путем завладел товаром на 19 млн тенге
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из Чехии экстрадирован подозреваемый для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.


Весной 2021 года подозреваемый предложил потерпевшему услуги по транспортировке товаров из Казахстана в Россию, затем, обманув его, завладел товаром на сумму около 19 млн тенге и продал его третьим лицам.

После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск.

В январе он был задержан в Чехии.

В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, подозреваемый в создании транснациональной ОПГ гражданин Украины экстрадирован из Польши в Казахстан.
 
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Теги:экстрадицияЧехияМошенничество
14.03.2024, 20:34 89956

В Семее директор госучреждения и его заместитель оштрафованы за взятку

Они лишены права занимать должности на госслужбе
Семей. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Семея рассмотрел уголовное дело в отношении директора КГУ А. по статье 366, часть 2, УК РК "Получение через посредника взятки", его заместителя Ю. по статье 368, часть 2, УК РК "Посредничество во взяточничестве", а также директора ТОО М. по статье 367, часть 2, УК РК "Дача взятки", сообщает пресс-служба суда Абайской области.

Судом установлено, что М., действуя с прямым умыслом, перечислил на банковский счет, принадлежащий Ю., 680 000 тенге за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по проведению текущего ремонта сетей отопления и водоснабжения КГУ. После поступления денег Ю., находясь на территории КГУ, выполняя функции посредника в даче взятки, часть суммы - 340 000 тенге - перечислил на банковский счет, принадлежащий А., а оставшейся суммой распорядился по собственному усмотрению.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали и просили назначить наказание в виде штрафа.

Приговором суда Ю. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 15-кратной суммы взятки - 10 200 000 тенге. М. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки - 13 600 000 тенге. А. признан виновным и ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30-кратной суммы взятки - 20 400 000 тенге. Все подсудимые были осуждены с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, в государственных организациях и субъектах квазигосударственного сектора.
 
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Теги:ВзяткаШтрафчиновник
14.03.2024, 17:43 88396

Более 200 рогов сайги пытался вывезти в "запаске" водитель внедорожника в Жетысу

Всего со дня открытия пункта "Хоргос" выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства
Талдыкорган. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель внедорожника пытался скрыто вывезти в запасном колесе внедорожника 205 рогов сайги, сообщили в Комитете государственных доходов РК.

КГД РК

Дериваты обнаружили в автомобиле сотрудники таможни совместно с Пограничной службой КНБ РК на посту "Хоргос".

Данное автотранспортное средство следовало из РК на территорию СЭЗ "МЦПС Хоргос", - сообщили в КГД.


В комитете уточнили, что ответственность за такое деяние предусмотрена статьей 339-1 УК РК "Незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов".

КГД РК

В ведомстве добавили, что со дня открытия пункта пропуска 24 апреля 2023 года выявлено уже 797 фактов нарушений таможенного законодательства.
"Рассмотрено 134 административных дела, взыскано штрафов на сумму более 40,5 млн тенге", - рассказали в комитете.

Среди основных нарушений:

  • недостоверное декларирование товаров;
  • попытки провоза незадекларированных денежных средств на общую сумму более 2,8 млн долларов США;
  • нарушение порядка перемещения международных почтовых отправлений.

Напомним, три дня назад в Жетысуской области изъяли крупную партию рогов сайги общим количеством 1382 штуки.
 

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