10.03.2023, 17:15 25231
Ущерб более 61 млн тенге: в Талдыкоргане вынесли приговор организатору финпирамиды
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкорганском городском суде рассмотрено уголовное дело в отношении организатора финансовой пирамиды, сообщает пресс-служба суда.
Летом 2018 года Т. зарегистрировалась на сайте международной компании Q, получив сертификат независимого представителя. В октябре 2019 года Т. на территории города Талдыкоргана Алматинской области (ныне область Жетісу) незаконно вовлекала новых участников для участия в финансовой пирамиде, где граждане должны были произвести взносы в размере от 690 000 до 860 000 тенге для регистрации в компании Q. При этом Т. обещала еженедельно производить выплаты в размере $200 каждому участнику компании Q", - проинформировали в суде.
Действуя согласно преступной схеме, каждый участник должен был вовлекать новых участников, то есть выплаты дивидендов должны были осуществляться от вновь вступивших участников финансовой пирамиды.
В результате преступных действий Т. в финансовой пирамиде было зарегистрировано 76 граждан, ущерб потерпевшим составил свыше 61 млн тенге", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что вина подсудимой доказывается показаниями потерпевших и свидетелей и другими исследованными материалами уголовного дела.
Преступление, совершенное Т., относится к категории тяжких, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет", - подчеркнули в суде.
С учетом смягчающих вину обстоятельств ввиду наличия на иждивении двух несовершеннолетних детей, совершения преступления впервые и отсутствия отягчающих вину обстоятельств суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Алматы осудили организаторов финансовой пирамиды, обманувших вкладчиков на 6 млрд тенге.
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10.03.2023, 18:10 20861
Апелляционный суд оставил без изменения приговор убийце врача в Алматы
Фото: Pexels.com
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор убийце врача-гастроэнтеролога в Алматы, сообщает в пресс-служба Алматинского городского суда.
Апелляционный суд вынес вердикт убийце врача Юрия Шумкова, сообщает tengrinews.kz.
Суд рассмотрел апелляционную жалобу и оставил приговор без изменения", - цитирует inform.kz сообщение в пресс-службы суда.
Напомним, 16 января суд вынес приговор убийце известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова.
Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана: статья 99 "Убийство"; статья 115 "Угроза"; статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статья 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Он признан виновным в совершении убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти, и ему назначено 18 лет лишения свободы.
Врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
10.03.2023, 15:43 26961
Суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации
Фото: Polisia.kz
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Талдыкорган. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Суд над экс-начальником департамента полиции Алматинской области Сериком Кудебаевым отложили на неделю из-за госпитализации подсудимого в больницу.
Информацию подтвердили в пресс-службе Жетысуского областного суда.
Судебное заседание переносится на следующую неделю в связи с тем, что подсудимый попал в больницу", - рассказал официальный представитель суда Нурсултан Орынбасаров, сообщают СМИ.
Информацию о госпитализации генерала подтвердил также адвокат Кудебаева Руслан Баймаков. Однако он не сообщил, с каким диагнозом и в какую больницу госпитализирован его подзащитный.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Экс-начальник ДП Алматинской области признан подозреваемым по делу о январских событиях. Сегодня ему должны были вынести приговор, однако судебный процесс перенесли. Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде.
Серика Кудебаева обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". По статье 362 Уголовного кодекса ему грозит наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии средней безопасности.
Прокуроры запросили для генерала 9 лет колонии.
Ранее Генеральная прокуратура опубликовала фильм о январских событиях 2022 года. На кадрах видно, как Серик Кудебаев покидает вверенный ему департамент во время беспорядков.
10.03.2023, 14:21 28796
Нарколабораторию по производству "синтетики" выявили в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Очередную нарколабораторию выявили полицейские на территории села Болек в Енбекшиказахском районе Алматинской области.
6 марта во время проведения спецоперации был задержан 29-летний подозреваемый, являющийся уроженцем Карагандинской области. В ходе обыска на территории дома было обнаружено оборудование в виде стеклянных колб, подносы с веществом белого цвета кристаллической формы и 15 канистр с прекурсорами", - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
По факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый арестован. Ему грозит лишение свободы на срок от шести до двенадцати лет с конфискацией имущества.
В полиции рассказали, что задержанный в начале декабря прошлого года в Telegram-канале познакомился с неизвестным лицом, который предложил работу, связанную с изготовлением наркотических средств. В конце декабря 2022 года он прибыл в Алматинскую область, поселился в селе Болек и занялся производством наркотиков.
Ранее в столице был перекрыт крупный канал поставки "синтетики". Всего, по данным МВД, с начала года из оборота изъято 755 кг наркотиков, из них 105 килограммов "синтетики". В частности, в Алматы была ликвидирована ОПГ наркосбытчиков из 5 человек.
10.03.2023, 12:36 30321
Четыре наркоконтрабандиста приговорены к длительным срокам заключения в Мангистауской области
Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря
Фото: КНБ РК
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Актау. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности завершено расследование уголовного дела в отношении трех иностранцев и гражданина Казахстана по факту контрабанды наркотических средств, сообщает пресс-служба КНБ.
По информации КНБ, в феврале 2023 года специализированным судом по уголовным делам Мангистауской области участники наркогруппы признаны виновными в соответствии с частью 4 статьи 286 УК РК (Контрабанда наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере) и приговорены к длительным срокам лишения свободы.
Осужденные были задержаны в августе 2022 года при попытке поставки 10 кг опия и 8 кг гашиша в Казахстан через акваторию Каспийского моря.
Граждане иностранного государства незаконно пересекли государственную границу на маломерном катере. Использованное преступниками судно обладало высокими скоростными характеристиками и малыми габаритами, что усложняло его обнаружение радиолокационными средствами. Доставка наркотиков осуществлялась в ночное время в условиях ограниченной видимости. Для навигации преступниками использовались спутниковые средства связи и GPS", - рассказали подробности в ведомстве.
В ходе судебного разбирательства вина подсудимых была полностью доказана материалами уголовного дела.
Напомним, с начала года в РК из оборота изъято 755 кг наркотиков.
09.03.2023, 13:10 55766
Прокурор: Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу
Фото: pixabay.com.
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Гульмира Сатыбалды пыталась пересечь границу, сообщила в ходе слушаний прокурор Альмира Кожахметова.
В суде Байконурского района Астаны начались предварительные слушания по делу Гульмиры Сатыбалды, сообщает inform.kz.
Мы просим изменить меру пресечения, поскольку Гульмира Сатыбалды больше года находится в избранной ей мере пресечения в виде ареста. Она имеет троих детей, она - женщина, имеет пятерых внуков, ей тяжело находиться в полной изоляции. На сегодняшний день характеризуется положительно, имеет постоянное место жительство. Сатыбалды готова являться по предварительному вызову на все судебные заседания, поэтому просим изменить меру пресечения на домашний арест или залог", - заявила адвокат Асель Рабатова.
Однако прокурор Альмира Кожахметова сообщила о том, что есть основания, чтобы держать подсудимую под стражей.
В ходе досудебного производства были факты того, что подсудимая Сатыбалды пыталась пересечь границу, поэтому я считаю, что мера пресечения изменению не подлежит", - цитирует tengrinews.kz прокурора.
Напомним, в декабре прошлого года Антикор завершил расследование в отношении Гульмиры Сатыбалды по двум фактам незаконного завладения бизнесом. Сумма причиненного потерпевшим ущерба составляет более 6,6 млрд тенге.
Ранее Генпрокуратура озвучила суммы, возвращенные государству в рамках расследования дел в отношении Кайрата Боранбаева, Кайрата Сатыбалдыулы, Гульмиры Сатыбалды, руководителей ТОО "РОП".
Также стало известно о возвращении в РК драгоценных камней и ювелирных изделий стоимостью свыше $230 млн.
09.03.2023, 12:56 58066
Задержанный за нападения на журналистов Клебанов является племянником олигарха Клебанова
Информацию подтвердили в МВД
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Задержанный за нападения на журналистов Аркадий Клебанов (Маневич) является племянником олигарха Александа Клебанова, подтвердили в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан.
По предварительным сведениям, является племянником... С санкции суда арестован", - цитирует sputnik.kz главу МВД.
Александр Клебанов - крупный акционер, глава совета директоров АО "ЦАТЭК".
Ранее министр внутренних дел Марат Ахметжанов рассказал, что по факту нападений на журналистов заведено более 30 уголовных дел.
Напомним, полиция Алматы расследует взрыв двух автомобилей, принадлежащих оператору журналиста Борейко. Ранее в СМИ также сообщалось о том, что дверь квартиры Вадима Борейко неизвестные залили монтажной пеной. Кроме того, неоднократные нападения происходили на редакцию издания Elmedia, а сотрудникам приходили угрозы.
28 февраля стало известно о задержании координатора провокационных атак на журналистов. Целью нападений преступной группы являлась имитация преследования представителей масс-медиа для дискредитации президента РК и проводимых им демократических реформ.
Также был задержан организатор и инициатор нападений - Клебанов (Маневич) Аркадий. Ему вменяется совершение преступлений, предусмотренных статьями 115 "Угроза", 147 "Нарушение неприкосновенности частной жизни", 158 "Воспрепятствование журналистской деятельности", 202 "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и 293 "Хулиганство" УК РК. Задержанный признался в содеянном. В ходе допроса он сообщил, что организовал все нападения самостоятельно, потому что имел личные мотивы и давние претензии к ряду известных представителей казахстанских СМИ.
09.03.2023, 12:10 59636
Бывший министр обороны Бектанов приговорен к 12 годам тюрьмы
Фото: Акорда
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший министр обороны Республики Казахстан Мурат Бектанов приговорен к 12 годам лишения свободы, сообщили в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам.
М. Бектанов осужден приговором специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам от 24.02.2023 года по части 3 статьи 451 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде на запрос издания BaigeNews.
Поскольку дело рассмотрено под грифом "секретно", суд не смог дать более подробную информацию, добавляет издание.
Напомним, генпрокурор РК Берик Асылов рассказал, что Бектанов, будучи министром обороны, в период январских беспорядков 2022 года отдал явно незаконные приказы и оставил без защиты военных стратегические объекты.
Он не принял меры по наведению конституционного порядка в стране", - пояснил Асылов.
Асылов отметил, что участники беспорядков, особенно в Алматы, имели огромный численный перевес. Они прорывали оцепления, подавили силы полиции и Нацгвардии, терроризировали население. В итоге от рук преступников погибли люди. По этой причине Мурат Бектанов обвиняется в превышении власти, совершенной в боевой обстановке.
Мурат Бектанов был снят с должности министра обороны 19 января 2022 года. В феврале того же года он был арестован по факту бездействия по службе.
09.03.2023, 11:39 47491
В Атырау у браконьеров изъято более полутонны рогов сайги
Фото: Depositphotos
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Атырау. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау полиция изъяла около полутонны сайгачьих рогов у трех браконьеров.
В ходе осмотра одного из жилых домов в микрорайоне Береке полиция выявила 2421 рог сайги весом более 500 килограмм.
Задержаны подозреваемые, 1991, 1987 и 1986 годов рождения. Стоимость причиненного ущерба - более 6 млрд 264 млн тенге, информирует Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело статье УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами", проводится досудебное расследование.
Кроме того, как сообщили в Генеральное прокуратуре РК, в Атырау браконьеры, промышлявшие незаконной ловлей рыбы, нанесли ущерб природе на сумму более 1,2 млрд тенге.
По информации ведомства, за неправомерное добывание, хранение, перевозку и сбыт рыбы, в том числе осетровых видов, осуждено 93 человека, из них 26 - к реальному лишению свободы.
К примеру, гражданин Ш.Р. осужден к 3 годам лишения свободы за незаконное приобретение и хранение рыбы осетровой породы с возмещением причиненного государству ущерба в размере 130 млн тенге", - поделились в пресс-службе.
В ведомстве обращают внимание жителей и гостей региона на необходимость приобретать осетровые виды рыбы и их дериваты в специализированных магазинах и только при наличии документов, подтверждающих законность их происхождения.
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