Кокшетау. 12 января. Kazakhstan Today - В Акмолинской области задержаны злоумышленники, похитившие крупную сумму денег у 89-летней пенсионерки, ветерана тыла Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе областного департамента внутренних дел.

По данным ДВД, в августе прошлого года в Аккольский РОВД с заявлением обратился внук 89-летней бабушки, у которой злоумышленники украли из дома 800 000 тенге и 100 евро, передает Kazakhstan Today.

Как пояснила полицейским потерпевшая, за месяц до ограбления двое незнакомых парней предложили помочь ей по хозяйству. В течение какого-то времени они наведывались к бабушке, помогали по хозяйству, рубили дрова. За помощь хозяйка рассчитывалась с ними деньгами, которые хранила в укромном месте. Оттуда один из злоумышленников и похитил все оставшиеся деньги, когда другой отвлекал хозяйку, разговаривая с ней.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 11 января сотрудниками криминальной полиции Аккольского РОВД подозреваемые были задержаны. Оба задержанных - жители соседних районов, приехав в Акколь, они сняли номер, где проживали определенное время - искали жертв среди людей преклонного возраста.

Преступники были задержаны на территории Астаны. В настоящее время подозреваемые дали признательные показания и водворены в ИВС. Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Кража".

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