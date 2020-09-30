В Акмолинской области мужчина украл 35 саженцев с территории лесничества

Кокшетау. 29 сентября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области полицейские задержали подозреваемого в краже 35 саженцев сосны с территории лесничества, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, 28 сентября инспектор ГУ ЛХ "Красный бор" сообщил в отдел полиции Аккольского района о том, что неизвестный мужчина на автомашине "Газель" совершил кражу саженцев сосны с комом земли в количестве 35 штук.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого в краже. Им оказался 40-летний житель Нур-Султана.

Злоумышленник был доставлен в отдел полиции Аккольского района, где дал признательные показания.

По данному факту стражи порядка начали досудебное производство по статье 188 УК РК (Кража). Проводятся следственные действия.

Ранее в Нур-Султане ужесточили правила содержания и защиты зеленых насаждений с целью сохранения растений. Если ранее компенсационная посадка при вырубке деревьев была "один к пяти", то сейчас будет осуществляться по принципу "один к десяти".

В Алматы этой осенью высадят четверть миллиона деревьев.

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