В Алматы осенью высадят четверть миллиона деревьев

Алматы. 2 сентября. Kazakhstan Today - В прямом эфире программы Akimat Live на ТК "Алматы" аким города Бакытжан Сагинтаев рассказал о мерах по озеленению новых микрорайонов, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году началась масштабная акция по озеленению Jasyl Almaty, в рамках которой поставлена задача высадить миллион деревьев. В первую очередь, озеленение начато в микрорайонах Нового Алматы - Алатауского и Наурызбайского районов.

На осень запланирована посадка порядка 250 тысяч зеленых насаждений. Общая площадь озеленяемой территории составит 452,6 гектара. За счет выделенных городом средств запланировано высадить 222 тысячи саженцев, из них - 218 тысяч лиственные и 4 тысячи хвойные породы. (Алатауский район - 176 тысяч, Наурызбайский - 5,5 тысяч, Турксибский - 40 тысяч деревьев).

Совместно с экспертами дендрологами, агрономами, питомниками обсуждены места посадок и проработан породный состав. Посадки будут осуществляться с конца сентября и до середины ноября текущего года.

Сагинтаев также сообщил о разработке стратегии озеленения Алматы до 2030 года, в рамках которой будет принят дендрологический план озеленения на 10 лет. В нем будут определены места будущих посадок, разбивка новых зеленых зон, определены источники и виды орошения зеленых зон (скважины, арыки), также будет обозначен видовой состав деревьев и кустарников.

В целом в Алматы насчитывается порядка 2,352 миллиона деревьев, однако здоровых из них лишь 1,8 миллиона, или 76,5%. Для сравнения: в самом зеленом Медеуском районе - более 472 тысяч деревьев. А в Наурызбайском и Алатауском - порядка 202 тысяч и 179 тысяч, соответственно. На втором месте по озеленению находится Турксибский район, где насчитывается 431,5 тысячи деревьев. Тройку замыкает Бостандыкский район - порядка 380 тысяч деревьев. В Ауэзовском районе около 255 тысяч, в Жетысуском - 220 тысяч, в Алмалинском - 213 тысяч деревьев.

В Алатауском районе, в микрорайоне Карасу, рядом с одноименным озером строится большая парковая зона. Вдоль озера строится пешеходная дорожка со скамейками и озеленением; с другой стороны, на месте заболоченного пустыря и закрытой территории бывшего Дома культуры, создана рекреационная зона. В общественной зоне находятся два летних амфитеатра, детская площадка, тротуар и блок тихой зоны с прогулочной частью. В глубине микрорайона - спортивная площадка с футбольным полем. Все эти пространства будут объединены пешеходными тропинками и также связаны с набережной, проходящей вдоль церкви и озера.

В промышленном Жетысуском районе дефицит общественных пространств был одним из самых проблемных вопросов. В этом году ведется масштабная работа по озеленению. На всех микроучастках района благоустроено 12 скверов, из которых три готово, остальные будут сданы в сентябре.

Кроме того, в прямом эфире Бакытжан Сагинтаев рассказал о возобновлении деятельности объектов с 31 августа и подчеркнул , что акцент в работе акимата сделан на решении задач по форсированной цифровизации государственной службы, оптимизации расходов, а также повышении готовности к эпидемиологическим кризисам и другим ЧП.

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