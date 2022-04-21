В Акмолинской области неизвестные подожгли административное здание

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КОКШЕТАУ. 20 АПРЕЛЯ - 19 апреля в отдел полиции Аршалынского района поступило заявление от сотрудника местного исполнительного органа о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 18 апреля около 03.30 совершили поджог административного здания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в здании государственного органа произошел пожар, возгорание случилось около 03.30, очаг пожара в настоящее время устанавливается. Сумма ущерба составила 6 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Следственным отделом по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества".

В ходе проведения осмотра места происшествия изъята трехлитровая стеклянная банка со специфическим запахом, предмет пластикового происхождения со специфическим запахом.

Для установления лиц, совершивших либо причастных к этому преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, опрос возможных очевидцев и свидетелей.

Жертв и пострадавших нет, пожар локализован сотрудниками ОЧС Аршалынского района.