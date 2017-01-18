В Актау начался суд по делу об изнасиловании 6-летней Вики

Актау. 18 января. Kazakhstan Today - Сегодня в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области прошло первое судебное заседание по делу об изнасиловании и убийстве шестилетней Виктории Мининой. Подсудимый свою вину не признает, сообщил его адвокат Намиг Велиев.

Первое судебное заседание прошло в закрытом режиме и длилось полтора часа. В нем приняли участие 39 кандидатов в присяжные. Подсудимого в зал суда доставили под конвоем. В заседании также приняла участие Любовь Александровна, бабушка шестилетней Вики, передает Kazakhstan Today.

Адвокат Велиев заявил, что подсудимый вину не признает и надеется на оправдательный вердикт присяжных. "Процесс прошел в закрытом режиме, согласно Уголовно-процессуальному кодексу. В связи с недостаточным количеством кандидатов, пришедших на заседание, отбор присяжных продолжается. Мой подзащитный на предварительных слушаниях попросил суда с участием присяжных заседателей. Так как он не доверяет правоохранительным органам, подзащитный надеется только на суд присяжных, которые смогут решить его судьбу", - сказал он.

Отбор присяжных, по предварительным данным, перенесли на 26 января, пишет Lada.kz

Напомним, 26 декабря дело об изнасиловании шестилетней Виктории Мининой поступило в Специализированный межрайонный уголовный суд Мангистауской области. Судебный процесс взял под личный контроль председатель суда Азат Избасаров. Известно, что дело содержит 11 томов. Обвиняемый будет предан суду по пяти статьям Уголовного кодекса Республики Казахстан: статья 125, часть 2, пункт 5 (Похищение человека), статья 121, часть 4 (Насильственные действия сексуального характера), статья 120, часть 4 (Изнасилование), статья 99 (Убийство), статья 296, часть 2 (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, прекурсорами без цели сбыта). Ранее в прокуратуре Мангистауской области сообщали, что обвинители намерены запросить максимальную меру наказания для подозреваемого - пожизненное лишение свободы.

Шестилетняя девочка, не приходя в сознание, 21 ноября скончалась в Центре матери и ребенка в Астане. За жизнь ребенка больше двух месяцев боролись казахстанские и зарубежные врачи.

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