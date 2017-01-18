В Актобе огласили приговор офицерам атакованной террористами воинской части

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В Актобе огласили приговор офицерам атакованной террористами воинской части18.01.2017
  • Фото: http://www.diapazon.kz/
Криминал  14:33

Актобе. 18 января. Kazakhstan Today - В Актобе вынесли приговор двум офицерам атакованной террористами воинской части.

Экс-дежурного войсковой части Нацгвардии Кайнарбека Тастанбекова и его помощника Кайргали Оразжанова признали виновными по статье УК РК "Нарушение уставных правил несения службы, повлекшее тяжкие последствия", передает Kazakhstan Today.

Тастанбекова осудили на 4,5 года колонии общего режима, с лишением звания. Оразжанова - к 3,5 года колонии общего режима, также с лишением офицерского звания.

"Сразу же после оглашения обоим подсудимым в зале суда надели наручники и вывели под конвоем. В зале, помимо журналистов, присутствовали родные бывших военнослужащих. Для них, как и для самих офицеров, приговор стал шоком. Родственники плакали, а супруга Тастанбекова и его адвокат заявили, что будут подавать на апелляцию", - сообщает портал "Мой город".

За день до приговора в последнем слове и в интервью журналистам майор Тастанбеков назвал дело против себя заказным, пишет газета "Диапазон".

"Мне еще до суда говорили, если бы меня убили или хотя бы ранили, то я был бы героем, а так я крайний. На скамье подсудимых должны быть другие люди. За мой счет по карьере продвинутся виновные люди. Суд проходил с обвинительным уклоном, мои конституционные права, в том числе и право на защиту не соблюдалось. С 17 томом вообще не дали ознакомиться. Мне предъявляют то, что не оповестил подразделения части о нападении, но детализация говорит о том, что я оповещал. Те, кто остался служить по контракту, дали против меня ложные показания. Кто-то уничтожил видеозаписи с камеры и отстрелянные мною гильзы. Я дослужился до звания майора без одного взыскания и вдруг за считанные минуты превратился в преступника, который прятался в туалете от страха, с отрицательными чертами характера. Я обратился к президенту с открытым письмом, где прошу разобраться в деле", - сказал Тастанбеков.

Сообщается, что его помощник Каиргали Оражанов признал вину в преступлении.

5 июня на войсковую часть Нацгвардии в Актобе напали 18 террористов. По версии следствия, Тастанбеков и его помощник прятались от них в туалете, не оказали должного сопротивления, не отстреливались. Тастанбеков вины не признал, утверждал, что звонил в ДВД, через окно туалета выскочил наружу и спешил к узлу связи, стрелял в нападавших, действовал по инструкции. Незадолго до возбуждения уголовного дела он уволился из войсковой части по собственному желанию, напоминает издание.
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