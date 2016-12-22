В Актобе трое участковых ограбили бухгалтера ТОО на 4,5 млн тенге, прикрываясь липовой спецоперацией

Актобе. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Актобе осудили трех участковых, которые, прикрываясь вымышленной спецоперацией, ограбили бухгалтера ТОО.

Как сказано в приговоре, трое участковых Илекского отдела полиции Актобе зимой прошлого года "от источника, не установленного следствием", получили информацию, что сотрудница ТОО "Союз Респект" должна отвезти в офис предприятия 4 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Участковые организовали преступную группировку и решили завладеть деньгами.

"13 марта 2016 года, около 18.00, сотрудница фирмы, собрав деньги с поставщиков, поехала в офис. В качестве охранника женщину сопровождал водитель - сотрудник компании. В центре города путь их машине перегородили две "Лады". Одна из них была служебной машиной участковых. Из автомобилей выбежали несколько человек, представились сотрудниками следственного управления департамента госдоходов области, которые проводят спецоперацию. Для убедительности взмахнули перед бухгалтером и ее водителем-охранником корочками, которые те не смогли толком разглядеть. Перепуганную женщину, которая сжимала в руках сумку с деньгами, вывели из машины и пересадили в одно из перекрывших путь авто. Водителю приказали оставаться на месте, предупредив, что проводится спецоперация и звонить никуда не надо. Бухгалтера повезли в сторону ДВД области. Заехав во двор дома напротив здания, налетчики объяснили женщине, что деньги, которые она везет, - поддельные и являются вещественным доказательством по уголовному делу", - пишет газета " Эврика ".

Поверив лжесотрудникам департамента госдоходов, женщина отдала 4,5 млн тенге. Протокол изъятия "оперативники" пообещали завезти в офис фирмы через неделю. Устав ждать положенную бумагу, руководство фирмы обратилось в департамент госдоходов, где выяснилось, что никакой спецоперации сотрудники ведомства не проводили.

Обманутые предприниматели написали заявление в полицию. ДВД области возбудил дело. В результате отработки и по фотороботам следствие вышло на участковых.

"Полицейские отрицали свою причастность к преступлению, вины не признали, заявили о своей невиновности, утверждая, что их подставили люди, визуально на них похожие. Но троица все равно получила реальные сроки: двое - по два с половиной года, а тот, кого суд признал организатором, 5 лет колонии", - информирует издание.

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