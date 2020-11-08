Актобе. 7 ноября. Kazakhstan Today - Сотрудники криминальной полиции в Актюбинской области задержали преступника из Туркменистана, разыскиваемого 19 лет, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан преступник, разыскиваемый правоохранительными органами Туркменистана. 46-летний задержанный в январе 2001 года по предварительному сговору со своими знакомыми совершил разбойное нападение и умышленное убийство у себя на родине. Двое его подельников после совершения преступления были задержаны и осуждены к различным срокам заключения, а он скрывался от правосудия в различных регионах Казахстана", - сообщили в департаменте полиции.

В настоящее время гражданин Туркменистана водворен в ИВС и в дальнейшем будет передан коллегам соседней страны.

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