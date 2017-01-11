Алматы. 10 января. Kazakhstan Today - В ходе отработки, проводимой в канун Универсиады-2017, полицейские Алматы задержали подозреваемого в крупном мошенничестве, сообщили в пресс-службе городского департамента внутренних дел.

По данным УВД Алмалинского района, досудебное расследование в отношении 40-летнего Т. было возбуждено в 2015 году, когда стало известно, что мужчина, являвшийся директором одного из ТОО, путем предоставления в качестве залога фиктивных документов на АЗС, получил кредит в размере 50 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

"В октябре 2015 года по данному факту начато досудебное расследование. В отношении Т. заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Подозреваемый был объявлен в межгосударственный розыск. В рамках проведения оперативно-профилактического мероприятия в преддверии Универсиады-2017 разыскиваемый был задержан в Алматы сотрудниками подразделений криминальной полиции. В порядке статьи 128 УПК РК он водворен в изолятор временного содержания", - сообщила официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Всего с начала ОПМ в Алматы разыскан и задержан 21 уголовный преступник. Кроме того, полицейские мегаполиса помогли отыскать своим коллегам из Восточного Казахстана, Астаны и Павлодара беглецов, разыскиваемых за совершение мошенничества, умышленное причинение вреда здоровью человека и кражу чужого имущества.

"Еще раз отметим, что отработка направлена на профилактику правонарушений и выявление лиц, склонных к совершению преступлений. В преддверии крупного международного спортивного события - Универсиады-2017, в котором примут участие множество спортсменов и гостей из других стран, вопросы обеспечения безопасности являются приоритетными, в связи с чем в канун Игр в городе Алматы и ряде районов Алматинской области, граничащих с мегаполисом, проводится масштабное оперативно-профилактическое мероприятие, носящее преимущественно упреждающий характер. В рамках отработки по месту жительства проверяются лица, состоящие на профилактических учетах органов внутренних дел. Помимо этого, плановой проверке подлежат владельцы огнестрельного охотничьего оружия на предмет соответствия правилам хранения и перерегистрации оружия", - напомнила подполковник Азирбек.

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